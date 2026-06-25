Ông Trump chỉ trích Thượng viện sau nghị quyết về xung đột với Iran

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển tích cực trong khuôn khổ giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Ông đồng thời bày tỏ không hài lòng với việc Thượng viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu ông rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi cuộc xung đột với Iran vào thời điểm này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Thượng viện đã bỏ phiếu nói rằng họ muốn tôi chấm dứt chiến tranh. Iran nhìn thấy điều đó và sẽ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thực tế điều đó không có ý nghĩa gì”, ông Trump nói.

Trước đó, ngày 23/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống rút các lực lượng quân sự khỏi cuộc xung đột với Iran. Động thái này được xem là sự phản đối mạnh mẽ đối với chính sách của Tổng thống Donald Trump, đồng thời phát đi thông điệp rằng chiến dịch quân sự không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Quốc hội.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran đang chấp nhận những yêu cầu mà Washington đưa ra trong quá trình đàm phán hiện nay. “Iran đang rất thiện chí. Họ đang đồng ý với mọi điều tôi muốn và họ buộc phải làm như vậy”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn trở lại nếu Tehran không thực hiện các yêu cầu của Mỹ. “Nếu không, chúng tôi sẽ quay lại và làm những gì cần phải làm”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới giữa Mỹ và Iran sẽ được tiến hành ở cấp chuyên gia. Các cuộc thảo luận dự kiến bắt đầu từ ngày 30/6 và sẽ có sự tham gia của các chuyên gia về năng lượng hạt nhân, các biện pháp trừng phạt cùng nhiều lĩnh vực liên quan khác.