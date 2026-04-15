Ông Trump: Đàm phán Mỹ-Iran có thể tiếp tục trong vòng 2 ngày tới

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại ban đầu với tờ The New York Post hôm 14/4, ông Trump thừa nhận tiến trình thương lượng với Iran “vẫn đang diễn ra nhưng… khá chậm”, đồng thời để ngỏ khả năng vòng đàm phán trực tiếp thứ hai nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 7 tuần có thể được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở châu Âu.

Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa giờ sau, ông đã chủ động gọi lại để cập nhật tình hình.

“Bạn thực sự nên có mặt ở đó, bởi vì điều gì đó có thể sẽ xảy ra trong hai ngày tới và chúng tôi đang nghiêng về phương án đó”, ông nói, ám chỉ Islamabad. “Vì sao ư? Bởi vì vị Tư lệnh ở đó đang làm rất tốt công việc của mình".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump cho hay ông đã thiết lập mối liên hệ với Tư lệnh Pakistan Asim Munir từ năm ngoái, giữa lúc quan hệ Islamabad và Ấn Độ đang trong tình trạng căng thẳng. Cuộc đụng độ quân sự kéo dài 4 ngày sau đó đã được dàn xếp ổn thỏa thông qua một thỏa thuận hòa bình do Mỹ thúc đẩy.

“Ông ấy rất tuyệt vời, vì thế khả năng chúng ta quay lại đó là cao hơn. Tại sao lại phải đến một quốc gia không liên quan gì đến vấn đề này?”, ông Trump nói thêm.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ không tiết lộ ai sẽ đại diện cho Washington trong vòng đàm phán tiếp theo, nhưng xác nhận rằng bản thân ông sẽ không trực tiếp tham gia.

Liên quan đến nội dung đàm phán, ông Trump cũng bày tỏ không hài lòng trước các thông tin cho rằng Mỹ từng đề xuất Iran đình chỉ chương trình làm giàu urani trong ít nhất 20 năm tại vòng đàm phán không đạt kết quả vào cuối tuần trước.

“Tôi đã nói rất rõ rằng họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi không thích con số 20 năm”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận tạm ngừng như vậy có thể giúp Iran “giữ thể diện” trước công chúng trong nước và từ đó dễ chấp nhận hơn hay không, ông Trump thẳng thắn: “Tôi không muốn họ cảm thấy như mình đã chiến thắng”.

Quan điểm cứng rắn này nhận được sự ủng hộ từ chuyên gia Andrea Stricker, Phó giám đốc Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân tại của Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ (FDD). Bà cảnh báo rằng ngay cả việc đình chỉ làm giàu urani trong hai thập kỷ cũng sẽ đặt ra những thách thức nghiêm trọng về khâu giám sát, đồng thời làm gia tăng nguy cơ Iran lách luật.

Theo bà, chỉ một tiến trình giải trừ hạt nhân “toàn diện, có thể kiểm chứng và mang tính vĩnh viễn”, bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn năng lực làm giàu, tái chế và chế tạo vũ khí, mới có thể bảo đảm rằng Tehran không tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Bà Stricker cho rằng thái độ không hài lòng của ông Trump “có thể sẽ buộc các nhà đàm phán Mỹ quay trở lại yêu cầu cốt lõi của Washington: áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với hoạt động làm giàu urani của Iran".

Trong khi đó, cựu Trung tướng Pakistan Muhammad Saeed - người từng có kinh nghiệm ngoại giao với Iran, nhận định rằng Tehran đã thể hiện “một mức độ linh hoạt nhất định” đối với vấn đề nhạy cảm này, nhưng không phải không có điều kiện.

“Iran cần mang về cho người dân của mình một điều gì đó không thể bị xem là đầu hàng", ông nhấn mạnh.