中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump: Đàm phán Mỹ-Iran có thể tiếp tục trong vòng 2 ngày tới

Thứ Tư, 17:18, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran “có thể sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày tới” tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại ban đầu với tờ The New York Post hôm 14/4, ông Trump thừa nhận tiến trình thương lượng với Iran “vẫn đang diễn ra nhưng… khá chậm”, đồng thời để ngỏ khả năng vòng đàm phán trực tiếp thứ hai nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 7 tuần có thể được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở châu Âu.

Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa giờ sau, ông đã chủ động gọi lại để cập nhật tình hình.

“Bạn thực sự nên có mặt ở đó, bởi vì điều gì đó có thể sẽ xảy ra trong hai ngày tới và chúng tôi đang nghiêng về phương án đó”, ông nói, ám chỉ Islamabad. “Vì sao ư? Bởi vì vị Tư lệnh ở đó đang làm rất tốt công việc của mình".

Ong trump Dam phan my-iran co the tiep tuc trong vong 2 ngay toi hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump cho hay ông đã thiết lập mối liên hệ với Tư lệnh Pakistan Asim Munir từ năm ngoái, giữa lúc quan hệ Islamabad và Ấn Độ đang trong tình trạng căng thẳng. Cuộc đụng độ quân sự kéo dài 4 ngày sau đó đã được dàn xếp ổn thỏa thông qua một thỏa thuận hòa bình do Mỹ thúc đẩy.

“Ông ấy rất tuyệt vời, vì thế khả năng chúng ta quay lại đó là cao hơn. Tại sao lại phải đến một quốc gia không liên quan gì đến vấn đề này?”, ông Trump nói thêm.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ không tiết lộ ai sẽ đại diện cho Washington trong vòng đàm phán tiếp theo, nhưng xác nhận rằng bản thân ông sẽ không trực tiếp tham gia.

Liên quan đến nội dung đàm phán, ông Trump cũng bày tỏ không hài lòng trước các thông tin cho rằng Mỹ từng đề xuất Iran đình chỉ chương trình làm giàu urani trong ít nhất 20 năm tại vòng đàm phán không đạt kết quả vào cuối tuần trước.

“Tôi đã nói rất rõ rằng họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi không thích con số 20 năm”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận tạm ngừng như vậy có thể giúp Iran “giữ thể diện” trước công chúng trong nước và từ đó dễ chấp nhận hơn hay không, ông Trump thẳng thắn: “Tôi không muốn họ cảm thấy như mình đã chiến thắng”.

Quan điểm cứng rắn này nhận được sự ủng hộ từ chuyên gia Andrea Stricker, Phó giám đốc Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân tại của Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ (FDD). Bà cảnh báo rằng ngay cả việc đình chỉ làm giàu urani trong hai thập kỷ cũng sẽ đặt ra những thách thức nghiêm trọng về khâu giám sát, đồng thời làm gia tăng nguy cơ Iran lách luật.

Theo bà, chỉ một tiến trình giải trừ hạt nhân “toàn diện, có thể kiểm chứng và mang tính vĩnh viễn”, bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn năng lực làm giàu, tái chế và chế tạo vũ khí, mới có thể bảo đảm rằng Tehran không tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Bà Stricker cho rằng thái độ không hài lòng của ông Trump “có thể sẽ buộc các nhà đàm phán Mỹ quay trở lại yêu cầu cốt lõi của Washington: áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với hoạt động làm giàu urani của Iran".

Trong khi đó, cựu Trung tướng Pakistan Muhammad Saeed - người từng có kinh nghiệm ngoại giao với Iran, nhận định rằng Tehran đã thể hiện “một mức độ linh hoạt nhất định” đối với vấn đề nhạy cảm này, nhưng không phải không có điều kiện.

“Iran cần mang về cho người dân của mình một điều gì đó không thể bị xem là đầu hàng", ông nhấn mạnh.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: trump mỹ iran iran từ bỏ chương trình hạt nhân đàm phán mỹ-iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông
Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán, trong bối cảnh tiến trình các cuộc đối thoại song phương rơi vào bế tắc và có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng. 

Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc
Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sắp kết thúc. .

Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran
Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích đồng minh thân cận là Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, nói rằng bà Melni đang làm Mỹ thất vọng trong vấn đề Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ