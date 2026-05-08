  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump đe doạ áp thuế nếu châu Âu không hoàn thành thoả thuận thương mại

Thứ Sáu, 05:26, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, trong đó hai bên thảo luận về Iran, thương mại và tương lai quan hệ kinh tế giữa Mỹ với Liên minh châu Âu (EU).

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và EU “hoàn toàn thống nhất” về việc Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh phương Tây tiếp tục gây sức ép lên Tehran liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran cũng như cuộc xung đột tại Trung Đông.

Ngoài vấn đề Iran, ông Trump cho biết hai bên cũng trao đổi về thỏa thuận thương mại mà ông gọi là “thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước tới nay”, được thống nhất tại Scotland. Theo Tổng thống Mỹ, ông đã “kiên nhẫn chờ đợi” EU thực hiện phần nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận lịch sử này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cho biết châu Âu từng cam kết sẽ cắt giảm thuế quan về mức “0%”, song cho tới nay vẫn chưa hoàn thành các cam kết đã đưa ra. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã đồng ý gia hạn thời gian để EU thực hiện các cam kết tới dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ngày 4/7 tới. 

Ông Trump cũng lưu ý rằng, nếu châu Âu không thực hiện các cam kết đã đưa ra, phía Mỹ sẽ buộc phải áp dụng mức thuế cao hơn nhiều đối với liên minh này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể mức thuế mới hoặc những lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nếu hai bên không đạt được tiến triển.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền của ông Trump liên tục gây sức ép lên EU về vấn đề thương mại, cho rằng các doanh nghiệp Mỹ đang chịu bất lợi tại thị trường châu Âu do các rào cản thuế quan và quy định thương mại của EU. Washington từng nhiều lần đe dọa áp thêm thuế đối với ô tô, thép, nhôm và nhiều mặt hàng công nghiệp nhập khẩu từ châu Âu nếu Brussels không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thương mại.

Trong khi đó, EU đang nỗ lực tránh một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ trong bối cảnh kinh tế khu vực tăng trưởng chậm, chịu áp lực từ lạm phát, giá năng lượng cao và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Quang Trung/VOV-Washington
Đức cảnh báo cơ chế đồng thuận đang làm suy yếu năng lực hành động của EU
VOV.VN - Ngày 6/5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối đang tạo ra những rào cản đáng kể trong quy trình ra quyết định về an ninh của Liên minh châu Âu (EU).

EU sẵn sàng đáp trả các đe dọa áp thuế của Mỹ
VOV.VN - Ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị cho mọi kịch bản để đối phó với khả năng Mỹ đơn phương áp thuế mới lên ô tô và xe tải nhập khẩu từ khối này.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu từ EU
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5 cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới - một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

