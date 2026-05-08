Ông Trump đe doạ áp thuế nếu châu Âu không hoàn thành thoả thuận thương mại

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và EU “hoàn toàn thống nhất” về việc Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh phương Tây tiếp tục gây sức ép lên Tehran liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran cũng như cuộc xung đột tại Trung Đông.

Ngoài vấn đề Iran, ông Trump cho biết hai bên cũng trao đổi về thỏa thuận thương mại mà ông gọi là “thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước tới nay”, được thống nhất tại Scotland. Theo Tổng thống Mỹ, ông đã “kiên nhẫn chờ đợi” EU thực hiện phần nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận lịch sử này.

Ông Trump cho biết châu Âu từng cam kết sẽ cắt giảm thuế quan về mức “0%”, song cho tới nay vẫn chưa hoàn thành các cam kết đã đưa ra. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã đồng ý gia hạn thời gian để EU thực hiện các cam kết tới dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ngày 4/7 tới.

Ông Trump cũng lưu ý rằng, nếu châu Âu không thực hiện các cam kết đã đưa ra, phía Mỹ sẽ buộc phải áp dụng mức thuế cao hơn nhiều đối với liên minh này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể mức thuế mới hoặc những lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nếu hai bên không đạt được tiến triển.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền của ông Trump liên tục gây sức ép lên EU về vấn đề thương mại, cho rằng các doanh nghiệp Mỹ đang chịu bất lợi tại thị trường châu Âu do các rào cản thuế quan và quy định thương mại của EU. Washington từng nhiều lần đe dọa áp thêm thuế đối với ô tô, thép, nhôm và nhiều mặt hàng công nghiệp nhập khẩu từ châu Âu nếu Brussels không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thương mại.

Trong khi đó, EU đang nỗ lực tránh một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ trong bối cảnh kinh tế khu vực tăng trưởng chậm, chịu áp lực từ lạm phát, giá năng lượng cao và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.