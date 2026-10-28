Ông Trump đề xuất biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ

“Và ai biết được, có thể một ngày nào đó không xa đất nước đó [Venezuela] sẽ trở thành một tiểu bang thứ 51 thịnh vượng. Điều này là có thể. Hãy làm điều đó. Hãy biến đất nước đó thành tiểu bang thứ 51”, ông Trump nói với những người ủng hộ tại Cảng Corpus Christi ở bang Texas khi tiến hành vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại cảng Corpus Christi, bang Texas, nơi tàu chở dầu Angerona, chở dầu thô của Venezuela đang neo đậu (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ đưa ra những nhận xét này trong khi ăn mừng điều mà ông mô tả là một chiến thắng lịch sử của Mỹ ở Venezuela và ca ngợi trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này. Ông Trump cũng chỉ vào một tàu chở dầu chở 1 triệu thùng dầu của Venezuela gần cảng, nói rằng nước Mỹ nhận được lô hàng này mà không tốn một đồng nào của người đóng thuế.

Việc nhấn mạnh vào chủ đề dầu mỏ diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ đang phải vật lộn với giá nhiên liệu tăng cao do cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran tại Vùng Vịnh, trở thành một vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. “Chúng ta đang ăn mừng chiến thắng dầu mỏ vĩ đại nhất trong lịch sử”, ông Trump nói. Hiện chưa rõ lý do dầu được vận chuyển hay liệu những chi tiết mà ông Trump đưa ra có chính xác hay không.

Mỹ đã nhận được các chuyến hàng dầu thô từ Venezuela từ trước khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1, nhưng những vụ chuyển giao này đã tăng lên trong năm nay. Hồi tháng 8, chính quyền Trump đã công bố một thỏa thuận trao cho Lầu Năm Góc 35% cổ phần trong North America Blue Energy Partners, một công ty được giao nhiệm vụ giám sát 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela.

Hồi tháng 9, Nhà Trắng cho biết lô hàng đầu tiên có được nhờ thỏa thuận này có thể sẽ đến kho dự trữ của Mỹ vào tháng 11. Tuy nhiên, các chuyên gia đã bày tỏ nghi ngờ về việc liệu thỏa thuận này có tác động ngắn hạn nào hay không. Phát biểu với các phóng viên trước đó trong ngày, Trump gọi lô hàng này là một “món quà” từ Venezuela.