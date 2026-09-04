Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết UAV Nga đã đánh trúng một tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nằm đối diện Nhà thờ Saint Sophia ở trung tâm Kiev. Theo ông Zelensky, mục tiêu của cuộc tấn công là văn phòng của quyền Giám đốc SBU Oleksandr Poklad.

UAV Nga tập kích trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine. Ảnh: UP

Cảnh báo không kích được kích hoạt tại Kiev vào khoảng 15h ngày 4/9 (giờ địa phương). Khoảng nửa giờ sau, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực trung tâm thành phố. Các nhân chứng cho biết khói dày đặc bốc lên tại khu vực gần ga tàu điện ngầm Zoloti Vorota.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một UAV đã rơi xuống mái của một tòa nhà không phải nhà ở tại quận Shevchenkivskyi, gây hỏa hoạn. Vụ tấn công cũng gây thiệt hại cho một số công trình gần đó. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Ông Klitschko sau đó cho biết một người đàn ông đã được nhân viên y tế đưa tới bệnh viện. Hiện chưa có thêm thông tin về tình trạng của người này.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, một số kênh Telegram chuyên theo dõi hoạt động quân sự cho biết có nhiều UAV xuất hiện trên bầu trời Kiev.

Sau vụ việc, Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu quyền Giám đốc SBU Oleksandr Poklad chuẩn bị biện pháp đáp trả.

“Tôi đã giao cho ông Poklad nhiệm vụ đáp trả cuộc tấn công này một cách thích đáng, đủ sức nặng và, nếu có thể, theo cách tương xứng, khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất”, ông Zelensky nói.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên