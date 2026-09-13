Mỹ tin Nga và Ukraine muốn tìm ra cách giải quyết xung đột

Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu đáng chú ý tại một cuộc họp của diễn đàn Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev, Ukraine ngày 12/9 về khả năng tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

Đặc phái viên Jared Kushner (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi rất cam kết cố gắng tìm ra hướng đi [để giải quyết xung đột] và Tổng thống Trump cam kết điều này. [Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ] Steve [Witkoff] và tôi cam kết mạnh mẽ về điều này. Tổng thống Zelensky rất cam kết điều này, từ những gì chúng tôi đã thấy và nghe được, Tổng thống Putin cũng vậy. Chúng ta phải tìm ra công thức đúng đắn mà hy vọng sẽ có hiệu quả cho tất cả mọi người để thúc đẩy nó tiến lên”, ông Kushner phát biểu ngày 12/9.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ lưu ý rằng, theo quan điểm của ông, các thỏa thuận hòa bình và bất kỳ thỏa thuận chính trị nào khác đều có hai thành phần quan trọng: ngoài công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho một thỏa thuận, cần phải tìm được thời điểm thích hợp để ký kết.

“Bạn phải tham vấn chi tiết với các bên, định hình thỏa thuận sẽ như thế nào và sau đó bạn cần tạo ra động lực hoặc tìm kiếm động lực”, Jared Kushner nói.

Theo con rể của Tổng thống Mỹ, nếu thời điểm thích hợp đến trước khi các bên hoàn thành tất cả công việc cần thiết, thì thỏa thuận sẽ không thể đạt được.

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến thăm Moscow ngày 5/9, nơi họ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một ngày sau đó, hai người tiếp tục có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Tiếp đó, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm vào ngày 8/9. Nga đã nhiều lần khẳng định cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao; đồng thời cáo buộc chính quyền Kiev không sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua đàm phán.