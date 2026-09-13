Thời sự quốc tế tối 13/9: Ukraine chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên vào tháng 10

Xem thêm: Mỹ tin Nga và Ukraine muốn tìm ra cách giải quyết xung đột
VOV.VN - Ukraine cho biết Sargan-3000 đã phá hủy một phương tiện mặt nước không người lái của Nga trên Biển Đen, trong cuộc đối đầu được Kiev mô tả là trận chiến lần đầu giữa hai drone hải quân.
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 13/9/2026): Tổng thống Nga nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine; Hungary thua kiện vụ sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine; Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi tại Biển Đỏ…
VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) cuối năm nay.
VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) cuối năm nay.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.