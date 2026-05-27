Ông Trump khẳng định có sức khỏe hoàn hảo sau kiểm tra y tế định kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mọi kết quả kiểm tra thể chất đều hoàn hảo, qua đó đập tan những hoài nghi của công chúng về các vấn đề sức khỏe trong thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Trump ngày 26/5 cho biết mọi kết quả kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế Walter Reed đều hoàn hảo. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã hoàn tất đợt khám sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần, song không công bố thêm chi tiết. Đây là lần thứ ba ông tới Trung tâm Y tế Walter Reed trong vòng 13 tháng qua.

Những tuần gần đây, một số hình ảnh cho thấy vùng cổ nổi ban đỏ, mắt cá chân sưng và bàn tay bầm tím của ông Trump tiếp tục làm dấy lên các câu hỏi liên quan tới sức khỏe của Tổng thống Mỹ, người sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 6 tới.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết ông Trump đang sử dụng kem điều trị dự phòng cho vùng da nổi ban ở cổ và khẳng định các vấn đề sức khỏe trước đó đều là lành tính, không có dấu hiệu huyết khối tĩnh mạch sâu hay bệnh động mạch. Theo Nhà Trắng, tình trạng sưng chân của ông Trump liên quan tới một vấn đề tĩnh mạch phổ biến, trong khi vết bầm trên tay xuất phát từ việc bắt tay quá nhiều.

Ông Trump cũng cho biết đã thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) trong năm 2025 như một phần của đợt kiểm tra sức khỏe bổ sung. Nhà Trắng nhận định kết quả cho thấy ông Trump có tình trạng thể chất rất tốt. Theo bản ghi nhớ y tế được công bố trước đó, chỉ số sức khỏe tim mạch của người đứng đầu Nhà Trắng được đánh giá trẻ hơn khoảng 14 tuổi so với tuổi thực tế.

Trong thời gian qua, ông Trump cũng nhiều lần bác bỏ các ý kiến cho rằng ông ngủ gật trong các cuộc họp và cho rằng nguyên nhân chỉ là do các cuộc họp kéo dài và nhàm chán. Diễn biến mới trên tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ đối với vấn đề sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao trong bối cảnh tuổi tác đang trở thành chủ đề được quan tâm trong chính trường Mỹ.

Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục suy yếu giữa áp lực lạm phát

Trong khi đó, áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao liên quan đến xung đột tại Iran đang đè nặng lên tâm lý người dân Mỹ, đẩy niềm tin tiêu dùng trong tháng 5 sụt giảm và phản ánh sự không hài lòng đối với chính sách điều hành kinh tế của chính phủ đương nhiệm.

Tổ chức tư vấn kinh tế Conference Board ngày 26/5 cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ giảm xuống còn 93,1 điểm trong tháng 5 từ mức 93,8 điểm của tháng trước sau điều chỉnh. Báo cáo nhìn nhận đây là minh chứng cho thấy sự thất vọng ngày càng lớn từ công chúng, khi những cam kết hạ nhiệt lạm phát trước đây bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan diện rộng, cũng như tác động từ cuộc xung đột với Iran do Mỹ hậu thuẫn.

Theo báo cáo, xu hướng bi quan gia tăng chủ yếu xuất hiện ở nhóm người dưới 35 tuổi và từ 55 tuổi trở lên, trong khi nhóm từ 35 đến 54 tuổi có tâm lý tích cực hơn đôi chút. Các hộ gia đình có thu nhập từ 15.000 đến gần 40.000USD/năm ghi nhận mức giảm niềm tin mạnh nhất trong bối cảnh giá xăng tăng cao và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang.

Conference Board cho biết số lượng phản hồi đề cập tới giá cả, dầu khí, chiến tranh và căng thẳng địa chính trị tiếp tục tăng trong tháng thứ hai liên tiếp. Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá nhiều loại hàng hóa tăng cao.

Một khảo sát bổ sung cho thấy khoảng hai phần ba người tiêu dùng Mỹ đã cắt giảm chi tiêu do áp lực giá cả. Phần lớn người dân cho biết họ mua ít hàng hóa hơn, trì hoãn các khoản mua sắm lớn và ưu tiên các dịch vụ thiết yếu hoặc giải trí chi phí thấp. Trong khi đó, tỷ lệ người có kế hoạch mua nhà trong sáu tháng tới tiếp tục giảm do lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao. Báo cáo cũng cho thấy người dân Mỹ tiếp tục có cái nhìn thận trọng về thị trường lao động, khi tỷ lệ đánh giá việc làm giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Các nhà kinh tế nhận định áp lực lạm phát kéo dài cùng giá nhiên liệu tăng cao đang tiếp tục ảnh hưởng tới sức mua và tâm lý tiêu dùng của các hộ gia đình Mỹ, bất chấp thị trường tài chính vẫn duy trì đà tăng trong thời gian gần đây.