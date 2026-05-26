Ông Trump muốn nhiều nước Hồi giáo tham gia Hiệp định Abraham

Thứ Ba, 05:20, 26/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 kêu gọi nhiều quốc gia Hồi giáo tham gia hàng loạt vào Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột với Iran.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với lãnh đạo nhiều nước Trung Đông cuối tuần qua, trong đó có Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Pakistan, UAE và Bahrain.

Trong các cuộc điện đàm, ông Trump  kêu gọi các nước “ngay lập tức ký kết Hiệp định Abraham”, đồng thời cho rằng nếu Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ thì Tehran cũng có thể trở thành một phần của “liên minh thế giới chưa từng có này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo giới quan sát, phát biểu của ông Trump cho thấy Nhà Trắng đang tìm cách tận dụng tiến trình đàm phán với Iran để thúc đẩy mở rộng Hiệp định Abraham, sáng kiến bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab được Mỹ bảo trợ từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Tuy nhiên, Pakistan đã bác bỏ đề xuất này. Phía Pakistan cho biết vấn đề Iran và Hiệp định Abraham là hai vấn đề “không liên quan” và nước này “không chịu bất kỳ áp lực nào” phải tham gia.

Trong khi đó, các nước còn lại chưa đưa ra phản ứng công khai. Đối với Saudi Arabia, việc công nhận Israel được xem là vấn đề đặc biệt nhạy cảm về chính trị và an ninh. Riyadh từ lâu khẳng định sẽ không tham gia Hiệp định Abraham nếu chưa có lộ trình rõ ràng cho việc thành lập Nhà nước Palestine.

Hiện UAE, Bahrain, Morocco và Sudan là các nước Arab đã ký Hiệp định Abraham dưới sự bảo trợ của Mỹ hồi năm 2020. Trong khi đó, Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã có quan hệ ngoại giao với Israel, dù quan hệ song phương trở nên căng thẳng kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát.

Tổng thống Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang “diễn ra tốt đẹp”, dù chưa đưa ra dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận sắp đạt được.

Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/5 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump: Việc các nước Arab tham gia Hiệp định Abraham nên là yêu cầu bắt buộc
