Toàn cảnh quốc tế sáng ngày 25/5: Ông Trump tuyên bố đàm phán xong thỏa thuận Iran

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.