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Tùng Dương tổ chức concert quy mô 40.000-50.000 khán giả tại Mỹ Đình

Thứ Sáu, 19:50, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương sẽ thực hiện live concert Bay về phía mặt trời vào tối 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là live concert thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Theo thông tin từ ê-kíp, chương trình dự kiến gồm khoảng 30 tiết mục với gần 40 tác phẩm, được dàn dựng cho không gian sân vận động. Tùng Dương trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn.

Nam ca sĩ cho biết Bay về phía mặt trời không được xây dựng như một chương trình tổng kết sự nghiệp. Thay vào đó, concert là dịp để anh nhìn lại hành trình 25 năm từ điểm nhìn của hiện tại, đồng thời mở ra một giai đoạn mới.

tung duong to chuc concert quy mo 40.000-50.000 khan gia tai my Dinh hinh anh 1
Tùng Dương làm liveshow lớn nhất sự nghiệp

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình”, Tùng Dương chia sẻ.

Thay vì sắp xếp các ca khúc theo trình tự thời gian, chương trình sẽ tái cấu trúc hành trình âm nhạc của Tùng Dương theo mạch cảm xúc và tư duy âm nhạc ở thời điểm hiện tại. Gần 40 tác phẩm trải qua nhiều giai đoạn, từ những ca khúc gắn với tên tuổi nam ca sĩ đến các sáng tác anh chưa từng thể hiện trên sân khấu.

Một phần đáng chú ý của concert được dành cho những tác phẩm về quê hương, đất nước và con người Việt Nam - dòng âm nhạc đã gắn bó với Tùng Dương trong nhiều năm. Theo nam ca sĩ, việc thể hiện những tác phẩm đã đi cùng nhiều thế hệ không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra yêu cầu tìm kiếm cách thể hiện mới, thay vì chỉ nhắc lại bằng tinh thần hoài niệm.

tung duong to chuc concert quy mo 40.000-50.000 khan gia tai my Dinh hinh anh 2

“Tôi không muốn di sản chỉ được nhắc lại bằng tinh thần hoài niệm. Điều quan trọng là tìm một cách biểu đạt mới để những giá trị ấy tiếp tục sống trong tâm thế của con người hôm nay”, tinh thần này được đặt xuyên suốt trong định hướng của chương trình.

Không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với sức chứa khoảng 40.000-50.000 khán giả, cũng đặt ra bài toán khác so với các liveshow trước đây của Tùng Dương. Ê-kíp cho biết sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn sẽ được đặt trong một tổng thể chung, thay vì chạy theo quy mô đơn thuần.

Hai khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây cũng là lần đầu Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ.

Theo ê-kíp, các tiết mục kết hợp không được xây dựng đơn thuần theo hình thức song ca mà hướng tới những cuộc đối thoại giữa các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau. Bên cạnh Phùng Khánh Linh và GREYD, chương trình còn ba khách mời chưa được công bố danh tính.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc là Nguyễn Hữu Vượng, người đã cộng tác với Tùng Dương trong nhiều dự án và liveshow trước đây. Phần âm nhạc của concert được định hướng với những bản phối có cấu trúc lớn, đồng thời khai thác nhiều chất liệu khác nhau trong gần 40 tác phẩm.

tung duong to chuc concert quy mo 40.000-50.000 khan gia tai my Dinh hinh anh 3

Đạo diễn Visual Art Tùng Monkey cùng The Visual 084 phụ trách phần hình ảnh. Theo kế hoạch, visual art không chỉ đóng vai trò minh họa phía sau sân khấu mà được xây dựng như một thành tố song hành với âm nhạc.

Kỹ sư âm thanh Doãn Chí Nghĩa đảm nhận toàn bộ phần âm thanh của chương trình. Ê-kíp còn có Crystal Band, đạo diễn ánh sáng NT Phương, vũ đoàn PL Group và biên đạo NSƯT Phan Lương.

Cùng thời điểm diễn ra live concert, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới cũng mang tên Bay về phía mặt trời. Album được giới thiệu theo hướng trẻ trung, giàu năng lượng và đại diện cho phần âm nhạc mà nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi sau cột mốc 25 năm.

Việc concert và album cùng mang một tên gọi được ê-kíp xác định như hai phần của một dự án nghệ thuật. Nếu sân khấu cho phép Tùng Dương nhìn lại những tác phẩm đã tạo nên hành trình của mình thì album mới hướng tới những thử nghiệm tiếp theo.

Sau 25 năm hoạt động, Tùng Dương vẫn nhấn mạnh mong muốn thay đổi và bước ra khỏi những giới hạn cũ. Bay về phía mặt trời vì thế vừa nhìn lại những dấu ấn đã qua, vừa mở ra chặng tiếp theo trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.

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Tùng Dương hát trước trận Việt Nam - Thái Lan tại Mỹ Đình

VOV.VN - Tối 26/8, ca sĩ Tùng Dương sẽ có phần trình diễn dài khoảng 10 phút trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Nam ca sĩ dự kiến thể hiện hai ca khúc Đường đến ngày vinh quang (Trần Lập) và Khát vọng vinh quang (Nguyễn Văn Chung).

Thiếu Anh/VOV.VN
Ảnh: BTC
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