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Kinh tế Mỹ chịu thêm sức ép từ lạm phát và chi phí gia tăng

Thứ Bảy, 05:33, 19/09/2026
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VOV.VN - Giá dầu diesel tại Mỹ tăng vọt lên mức cao kỷ lục đang làm gia tăng chi phí nông nghiệp, vận tải và đe dọa đẩy cao giá thực phẩm, trong khi sản lượng công nghiệp chế tạo bất ngờ sụt giảm sau bảy tháng tăng liên tiếp.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá dầu diesel bình quân trong tuần này đã chạm mức kỷ lục 6,29 USD/gallon, tăng 68% so với mức 3,74 USD một năm trước. Nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị thắt chặt do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

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Giá dầu diesel bình quân trong tuần này tại Mỹ đã chạm mức kỷ lục 6,29 USD/gallon

Giá nhiên liệu tăng đúng vào cao điểm mùa thu hoạch đang tiếp tục thu hẹp biên lợi nhuận vốn đã thấp của nông dân Mỹ, đồng thời làm tăng chi phí vận chuyển thực phẩm tới các cửa hàng. Các mặt hàng như rau quả, sữa và thịt dễ chịu tác động do phụ thuộc vào vận tải đông lạnh sử dụng nhiều nhiên liệu. Số liệu thống kê cho thấy giá thực phẩm tiêu dùng trong tháng 8/2026 đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo sẽ còn gia tăng khi chi phí vận tải dần ngấm sâu vào chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, sản lượng chế tạo giảm 0,3% trong tháng 8/2026, chấm dứt chuỗi 7 tháng tăng liên tiếp và trái với dự báo tăng 0,3%.

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần hỗ trợ lĩnh vực chế tạo trước tác động của thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng và Fed vừa nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên biên độ 3,75% - 4% được dự báo sẽ làm suy giảm động lực này, khiến hoạt động chế tạo của nền kinh tế số một thế giới duy trì ở mức vừa phải trong những tháng còn lại của năm.

Trần Phương/VOV-Washington
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