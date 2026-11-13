Ông Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia bất ngờ từ chức

“Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 12/11 khi đề cập khả năng ông Cook tiếp quản Nvidia.

Ông Tim Cook hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Apple. Trước đó, Tổng thống Trump từng lên tiếng bảo vệ ông Jensen Huang, gọi ông là một người xuất sắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ngày 12/11, Nvidia thông báo ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch, Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức, khép lại 33 năm lãnh đạo tập đoàn. Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian Nvidia tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Thông báo không nêu nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định từ chức.

Biến động tại Nvidia bắt nguồn từ những thông tin liên quan đến đời tư của ông Huang, đặc biệt là mối quan hệ với bà Alice Huang, một nữ doanh nhân từng có liên hệ với Megaspeed International, công ty có trụ sở tại Singapore chuyên mua chip của Nvidia. Theo New York Times và Financial Times, giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang thu thập thông tin cho Trung Quốc và tìm cách tác động để ông Huang thúc đẩy việc nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ.

Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng các thông tin liên quan đến nghi vấn gián điệp là cáo buộc vô căn cứ, mang tính vu khống và bôi nhọ.

Việc ông Huang từ chức đã gây biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo RT, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm hơn 13% trong phiên giao dịch ngày 12/11, khiến giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn bốc hơi hơn 575 tỷ USD.

Biến động này cũng lan sang các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu CoreWeave, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có quan hệ chặt chẽ với Nvidia, giảm khoảng 11% khi mở cửa, trong khi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng đi xuống, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ điều chỉnh mạnh trên thị trường công nghệ Mỹ.