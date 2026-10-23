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Ông Trump lên tiếng về việc khôi phục Starlink tại Ukraine

Thứ Sáu, 06:53, 23/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10 cho biết CEO SpaceX Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập Starlink cho Ukraine, nhưng từ chối bình luận về việc liệu ông có trực tiếp trao đổi với tỷ phú này hay không.

Trước đó cùng ngày, Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã gọi điện cho ông Musk, đề nghị dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink.

“Tôi không muốn bình luận về việc liệu tôi có gọi hay người khác đã gọi. Điều đó có lẽ không quan trọng. Điều quan trọng là ông ấy đã khôi phục dịch vụ”, ông Trump nói và không cung cấp thêm chi tiết.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về việc khôi phục Starlink tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Ukraine sử dụng Starlink để liên lạc trên chiến trường và điều khiển UAV. Việc hạn chế dịch vụ vệ tinh này đã gây trở ngại cho các hoạt động tấn công và phòng không bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga.

Theo Wall Street Journal, hệ thống Starlink hoạt động bình thường hơn hôm 22/10, ngay sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và ông Elon Musk. Tuy nhiên, một số quan chức Ukraine nói với tờ báo rằng dịch vụ chưa được khôi phục hoàn toàn, dù tốc độ kết nối đã cao hơn so với mức bị giới hạn trước đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trước đó cùng ngày, tốc độ Starlink tại Ukraine vẫn chưa được khôi phục. Ông bày tỏ hy vọng sẽ thảo luận vấn đề với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong những ngày tới.

Theo Wall Street Journal, ông Trump nói với ông Musk rằng ông không hài lòng khi tốc độ kết nối Starlink tại Ukraine vẫn bị giới hạn.

Tổng thống Trump trước đó phủ nhận việc tham gia vào quyết định giảm tốc độ dịch vụ. Hôm 21/10, Ngoại trưởng Rubio cho biết các quyết định liên quan đến quyền truy cập Starlink của Ukraine thuộc về SpaceX và Musk, không phải Nhà Trắng.

Quan hệ giữa ông Zelensky và Washington trở nên căng thẳng sau khi Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow. Tổng thống Trump cũng yêu cầu Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và kêu gọi người Ukraine thay thế ông Zelensky.

Trong khi đó, Nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công Kiev, còn Ukraine triển khai hàng trăm UAV hướng về Moscow hôm 23/10. Hai bên tiếp tục các cuộc tấn công bất chấp nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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