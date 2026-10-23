English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Putin hé lộ về khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine

Thứ Sáu, 06:25, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow và Kiev có đủ cơ sở để đi đến một thỏa thuận, đồng thời khẳng định người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc.

Trả lời phỏng vấn của kênh Vesti, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đồng ý với điều đó”, ông Putin nói.

tong thong putin he lo ve kha nang dat thoa thuan voi ukraine hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: Reuters

Đề cập cuộc gặp gần đây với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, ông Putin cho biết Nga đã nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn ba bên về vấn đề Ukraine trong khuôn khổ tiếp xúc với Mỹ.

“Liên quan đến các cuộc đàm phán với các quan chức chính quyền Mỹ, chúng tôi đã nhất trí rằng sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn ba bên”, Tổng thống Putin nói.

Cơ chế đàm phán ba bên này bao gồm Nga, Mỹ và Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Abu Dhabi hiện là địa điểm được cân nhắc để tổ chức đàm phán cuộc gặp ba bên này.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cho biết đặc phái viên Steve Witkoff tỏ ra lạc quan sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tôi nghĩ Steve đã tái tham gia vào tiến trình này. Rõ ràng, ông ấy đã trao đổi với cả giới lãnh đạo Nga và Ukraine trong vài ngày qua. Ông ấy cảm thấy lạc quan”, ông Vance nói.

Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các bên tiếp tục trao đổi về khả năng nối lại đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Giang Bùi/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km
Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phản công đặc biệt tại hướng Kupiansk, sử dụng hệ thống đường ngầm dài hơn 15 km để bí mật tiếp cận hậu phương của lực lượng Nga, đồng thời phối hợp tấn công từ mặt đất và trên không.

Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km

Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phản công đặc biệt tại hướng Kupiansk, sử dụng hệ thống đường ngầm dài hơn 15 km để bí mật tiếp cận hậu phương của lực lượng Nga, đồng thời phối hợp tấn công từ mặt đất và trên không.

Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc
Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

VOV.VN - Trong cuộc vận động ở bang Nam Carolina ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột tại Ukraine và cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp đi đến hồi kết.

Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

VOV.VN - Trong cuộc vận động ở bang Nam Carolina ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột tại Ukraine và cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp đi đến hồi kết.

Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine
Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không liên quan và không biết ai đã ra quyết định hạn chế tốc độ dịch vụ Starlink và Starshield tại Ukraine.

Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không liên quan và không biết ai đã ra quyết định hạn chế tốc độ dịch vụ Starlink và Starshield tại Ukraine.

Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ
Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều bày tỏ ủng hộ đề xuất của Mỹ về tổ chức đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ

Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều bày tỏ ủng hộ đề xuất của Mỹ về tổ chức đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không
Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã khiến việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine bị đình trệ, trong bối cảnh Kiev cảnh báo kho dự trữ loại vũ khí này đang cạn kiệt.

Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không

Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã khiến việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine bị đình trệ, trong bối cảnh Kiev cảnh báo kho dự trữ loại vũ khí này đang cạn kiệt.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ