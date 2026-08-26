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Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn đối với Canada

Thứ Tư, 22:48, 26/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn đối với Canada, cho rằng đã đến lúc Washington phải cho Ottawa thấy nước này không thể tiếp tục cách tiếp cận hiện nay. 

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Glenn Beck, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Canada từng tiến gần tới một thỏa thuận mà ông đánh giá là khá tốt, nhưng cuối cùng hai bên không đạt được thống nhất.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Canada không sở hữu nhiều mặt hàng mà Mỹ bắt buộc phải phụ thuộc và Washington có thể tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác, dù điều này có thể gây ra một số bất tiện.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh minh họa: Reuters)

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi mức thuế mới 50% của Mỹ đối với khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Canada có hiệu lực cuối tuần qua. Các biện pháp được áp đặt sau khi vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Washington và Ottawa thất bại.

Canada sau đó đã đáp trả bằng các mức thuế từ 15% đến 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9. Ottawa tuyên bố các biện pháp được thiết kế theo nguyên tắc đáp trả tương ứng “từng đô la, từng mức thuế”. Chính phủ Canada đồng thời công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada dành cho doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng.

Mặc dù Tổng thống Trump cho rằng Mỹ có thể tìm nguồn cung thay thế, hai nền kinh tế hiện vẫn có mức độ phụ thuộc lẫn nhau rất lớn. Canada cung cấp khoảng 60% lượng dầu nhập khẩu và 85% lượng kali nhập khẩu của Mỹ, trong khi chuỗi cung ứng ô tô, thép và nhôm giữa hai nước đã được tích hợp sâu trong nhiều thập kỷ.

Quang Trung/VOV-Washington
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