Ông Trump: Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt thỏa thuận với Iran

Thứ Bảy, 09:44, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 cho rằng Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.

“Thành thật mà nói, có lẽ chúng ta sẽ có lợi hơn nếu không đạt thỏa thuận. Bạn muốn biết sự thật không? Bởi vì chúng ta không thể để chuyện này kéo dài mãi. Nó đã kéo dài quá lâu”, ông Trump nói.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói với CNN trước khi rời đi tới Florida rằng ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ cũng cho biết các lựa chọn của ông hiện xoay quanh hai phương án: ra tay mạnh mẽ để kết thúc hoàn toàn hoặc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đình chỉ các hành động thù địch kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, hai nước vẫn bất đồng về một loạt vấn đề, bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp thứ hai, sau cuộc gặp ngắn giữa các quan chức cấp cao tại Islamabad tháng trước. Hiện vẫn chưa rõ phía Iran đã đệ trình gì trong đề xuất mới nhất của họ. Bộ Ngoại giao Iran đã cảnh báo không nên kỳ vọng có kết quả nhanh chóng.

Ông Trump nói không cần Quốc hội phê chuẩn chiến dịch tại Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 cho biết ông không cần sự phê chuẩn của Quốc hội đối với các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, viện dẫn việc hai bên đang trong trạng thái ngừng bắn, dù cuộc xung đột đã chạm mốc 60 ngày theo quy định pháp lý.

 

Tổng hợp
Tag: thoả thuận Iran ông Trump đàm phán Mỹ Iran lệnh ngừng bắn cuộc chiến Iran
Viết bình luận

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Lệnh phong toả của Mỹ có khiến ngành dầu mỏ Iran chao đảo?

VOV.VN - Trong khi Iran nỗ lực thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, chính ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này cũng đang ngày càng bị đe dọa từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

VOV.VN - Trong khi Iran nỗ lực thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, chính ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này cũng đang ngày càng bị đe dọa từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

