Ông Trump: Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt thỏa thuận với Iran

“Thành thật mà nói, có lẽ chúng ta sẽ có lợi hơn nếu không đạt thỏa thuận. Bạn muốn biết sự thật không? Bởi vì chúng ta không thể để chuyện này kéo dài mãi. Nó đã kéo dài quá lâu”, ông Trump nói.

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói với CNN trước khi rời đi tới Florida rằng ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ cũng cho biết các lựa chọn của ông hiện xoay quanh hai phương án: ra tay mạnh mẽ để kết thúc hoàn toàn hoặc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đình chỉ các hành động thù địch kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, hai nước vẫn bất đồng về một loạt vấn đề, bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp thứ hai, sau cuộc gặp ngắn giữa các quan chức cấp cao tại Islamabad tháng trước. Hiện vẫn chưa rõ phía Iran đã đệ trình gì trong đề xuất mới nhất của họ. Bộ Ngoại giao Iran đã cảnh báo không nên kỳ vọng có kết quả nhanh chóng.