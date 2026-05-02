Ông Trump nói không cần Quốc hội phê chuẩn chiến dịch tại Iran

Trong bức thư gửi lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện, Tổng thống Trump khẳng định kể từ ngày 7/4, khi lệnh ngừng bắn được thiết lập và sau đó gia hạn, “không còn các cuộc giao tranh” giữa lực lượng Mỹ và Iran. Theo lập luận của Nhà Trắng, điều này đồng nghĩa với việc các hành động thù địch đã chấm dứt, và vì vậy quy định 60 ngày trong Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 không còn áp dụng trong trường hợp này.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh ông không có ý định xin Quốc hội phê chuẩn chiến dịch, cho rằng điều này “chưa từng được thực hiện trước đây” và thậm chí bị nhiều người xem là “vi hiến”. Ông viện dẫn các tiền lệ khi một số Tổng thống Mỹ trước đây triển khai hoạt động quân sự mà không có sự chấp thuận chính thức của Quốc hội.

Tuy nhiên, quan điểm này đang vấp phải sự phản đối từ giới chuyên gia pháp lý và một bộ phận nghị sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran, triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Vùng Vịnh và sẵn sàng nối lại hành động quân sự cho thấy tình trạng thù địch chưa thực sự kết thúc.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lại ủng hộ lập trường của Tổng thống, cho rằng Mỹ hiện không tiến hành các hoạt động tác chiến trực tiếp và đang tập trung thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, do đó không cần thiết phải đưa vấn đề ra Quốc hội.

Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, Tổng thống Mỹ phải xin Quốc hội phê chuẩn nếu triển khai lực lượng quân sự quá 60 ngày, hoặc phải rút quân trong vòng 30 ngày tiếp theo. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định sẽ tiếp tục điều hành các hoạt động quân sự dựa trên thẩm quyền hiến định của Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh.