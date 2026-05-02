中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump nói không cần Quốc hội phê chuẩn chiến dịch tại Iran

Thứ Bảy, 09:17, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 cho biết ông không cần sự phê chuẩn của Quốc hội đối với các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, viện dẫn việc hai bên đang trong trạng thái ngừng bắn, dù cuộc xung đột đã chạm mốc 60 ngày theo quy định pháp lý.

Trong bức thư gửi lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện, Tổng thống Trump khẳng định kể từ ngày 7/4, khi lệnh ngừng bắn được thiết lập và sau đó gia hạn, “không còn các cuộc giao tranh” giữa lực lượng Mỹ và Iran. Theo lập luận của Nhà Trắng, điều này đồng nghĩa với việc các hành động thù địch đã chấm dứt, và vì vậy quy định 60 ngày trong Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 không còn áp dụng trong trường hợp này.

Ong trump noi khong can quoc hoi phe chuan chien dich tai iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh ông không có ý định xin Quốc hội phê chuẩn chiến dịch, cho rằng điều này “chưa từng được thực hiện trước đây” và thậm chí bị nhiều người xem là “vi hiến”. Ông viện dẫn các tiền lệ khi một số Tổng thống Mỹ trước đây triển khai hoạt động quân sự mà không có sự chấp thuận chính thức của Quốc hội.

Tuy nhiên, quan điểm này đang vấp phải sự phản đối từ giới chuyên gia pháp lý và một bộ phận nghị sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran, triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Vùng Vịnh và sẵn sàng nối lại hành động quân sự cho thấy tình trạng thù địch chưa thực sự kết thúc.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lại ủng hộ lập trường của Tổng thống, cho rằng Mỹ hiện không tiến hành các hoạt động tác chiến trực tiếp và đang tập trung thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, do đó không cần thiết phải đưa vấn đề ra Quốc hội.

Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, Tổng thống Mỹ phải xin Quốc hội phê chuẩn nếu triển khai lực lượng quân sự quá 60 ngày, hoặc phải rút quân trong vòng 30 ngày tiếp theo. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định sẽ tiếp tục điều hành các hoạt động quân sự dựa trên thẩm quyền hiến định của Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh.

Trump (7).jpg

Tổng thống Mỹ không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (1/5) cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về đàm phán liên quan đến cuộc chiến Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường của mình.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: cuộc chiến Iran Trump Quốc hội phê chuẩn thoả thuận hoà bình lệnh ngừng bắn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự
Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Lệnh phong toả của Mỹ có khiến ngành dầu mỏ Iran chao đảo?
Lệnh phong toả của Mỹ có khiến ngành dầu mỏ Iran chao đảo?

VOV.VN - Trong khi Iran nỗ lực thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, chính ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này cũng đang ngày càng bị đe dọa từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Lệnh phong toả của Mỹ có khiến ngành dầu mỏ Iran chao đảo?

Lệnh phong toả của Mỹ có khiến ngành dầu mỏ Iran chao đảo?

VOV.VN - Trong khi Iran nỗ lực thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, chính ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này cũng đang ngày càng bị đe dọa từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”
Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ