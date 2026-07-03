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Ông Trump: Mỹ duy trì mức hỗ trợ hiện nay cho NATO là "điều vô lý"

Thứ Sáu, 11:58, 03/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Washington tiếp tục gánh phần lớn chi phí và trách nhiệm trong NATO là "điều vô lý", đồng thời chỉ trích các đồng minh châu Âu vì mối quan hệ mà ông mô tả là thiếu tính tương hỗ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Mỹ tiếp tục duy trì mức hỗ trợ hiện nay đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "điều vô lý", chỉ vài ngày trước khi liên minh quân sự này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Washington tiếp tục gánh phần lớn chi phí và trách nhiệm trong NATO là "điều vô lý". Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Thật vô lý khi Mỹ tiếp tục đi theo con đường một chiều này trong khi mối quan hệ không mang tính tương hỗ. Họ đã không ở bên chúng ta!!!".

Bài đăng của ông Trump kèm theo một biểu đồ cho thấy Mỹ đóng góp cho NATO nhiều hơn đáng kể so với các quốc gia thành viên khác.

Trong thời gian gần đây, ông Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu liên quan đến phản ứng đối với cuộc xung đột giữa Iran và Israel, đồng thời tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ đóng góp tài chính của Washington cho NATO.

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump một lần nữa làm dấy lên tranh luận về vai trò của Mỹ trong liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh các nước thành viên NATO chuẩn bị nhóm họp để thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Giang Bùi/VOV.VN
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