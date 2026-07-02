Ông Trump thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự hào hứng với chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One mới trước khi lên đường tới bang North Dakota tham dự sự kiện kỷ niệm America 250.

"Tôi rất háo hức với chuyến bay đầu tiên", ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chiếc Air Force One mới được chính phủ Qatar tặng tại căn cứ liên hợp Andrews. Ảnh: Reuters

Chiếc Boeing hạng sang được Chính phủ Qatar trao tặng vô điều kiện, có giá trị ước tính khoảng 400 triệu USD. Tuy nhiên, việc tiếp nhận máy bay này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến khía cạnh pháp lý, đạo đức và an ninh quốc gia.

Máy bay được sơn lại với tông màu trắng, đỏ và xanh navy, đồng thời được nâng cấp nhiều chi tiết khiến diện mạo khá tương đồng với chuyên cơ cá nhân mà ông Trump sử dụng trong nhiều năm qua.

"Họ vừa hoàn thiện chiếc máy bay. Họ đã điều chỉnh để phù hợp với việc phục vụ một tổng thống, bao gồm các yêu cầu về an ninh cùng nhiều hệ thống và trang bị đặc biệt. Đây là một chiếc máy bay rất phức tạp, nhưng thực sự ấn tượng", ông Trump cho biết.

Kể từ khi thông tin Tổng thống Trump chấp nhận món quà từ Qatar được công bố, chiếc máy bay đã trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận tại Mỹ. Trước đó, khi ông Trump lần đầu xác nhận sẽ tiếp nhận máy bay, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết kế hoạch ban đầu là sau khi ông rời Nhà Trắng, chiếc chuyên cơ sẽ được chuyển giao cho thư viện tổng thống mang tên ông Trump. Tuy nhiên, chiếc máy bay sau đó đã được chính thức bàn giao cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Hiện Nhà Trắng chưa công bố phương án cuối cùng đối với việc quản lý và sử dụng máy bay trong tương lai.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ sử dụng chuyên cơ này cho đến khi mẫu Air Force One mới do Mỹ chế tạo hoàn thành, dự kiến trong khoảng hai năm tới. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định "chưa từng có chiếc máy bay nào như vậy".

"Thành thật mà nói, chúng tôi không thể chế tạo một chiếc máy bay như thế này vì sẽ không sẵn sàng chi khoản tiền cần thiết. Qatar đã đầu tư ở mức cao nhất", ông Trump nói.

Nội thất của chuyên cơ Air Force One mới. Ảnh: Nhà Trắng

Tháng 6/2026, ông Trump đã giới thiệu chuyên cơ mới tại Căn cứ Liên hợp Andrews và gọi đây là "chiếc máy bay sang trọng nhất thế giới". Nội thất được trang bị ghế bọc da có thể ngả phẳng, dây an toàn gắn huy hiệu Tổng thống Mỹ, tường và thảm màu be cùng hệ thống đèn trang trí tông vàng. Trong chuyến bay đầu tiên, các phóng viên tháp tùng được phục vụ bánh sừng bò kẹp thịt nguội và phô mai, salad xanh cùng trái cây trên bộ đồ sứ trắng - vàng truyền thống mang huy hiệu tổng thống.

Cũng trong tháng trước, các quan chức Nhà Trắng đã đăng tải thông điệp chia tay chiếc Boeing 747-200 đã được cải tiến sâu rộng, mẫu máy bay đảm nhiệm vai trò Air Force One từ năm 1990.

Hiện Mỹ đang cải hoán hai máy bay Boeing 747-800 thành phiên bản VC-25B để thay thế đội chuyên cơ Air Force One hiện nay. Trong thời gian chờ hai máy bay mới hoàn thiện, dự kiến mất khoảng hai năm nữa, chiếc Boeing do Qatar trao tặng sẽ được sử dụng nhằm bảo đảm năng lực vận chuyển của tổng thống Mỹ.