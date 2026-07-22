Ông Trump nói bầu cử giữa kỳ không tác động đến quyết định về Iran

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng Tehran đang tìm cách tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bằng cách đe dọa quyền tiếp cận eo biển Hormuz hay không, ông Trump nói với các phóng viên: “Điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ làm điều đúng đắn. Tôi không nghĩ theo kiểu: “Ồ, chúng ta sắp có một cuộc bầu cử trong một khoảng thời gian nữa”… Không, tôi không nghĩ về cuộc bầu cử khi đang xử lý vấn đề này”.

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Tổng thống Mỹ sau đó cho rằng “người dân rất ấn tượng” với các hoạt động ở nước ngoài của ông, đồng thời nhắc đến chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm nay.

Ông Trump cũng cho rằng Iran “rất muốn gặp” Mỹ. Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trong những ngày gần đây.

“Iran không thể có vũ khí hạt nhân và sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ không có bất kỳ cơ hội nào để sở hữu vũ khí hạt nhân… Nhưng chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta đang làm suy yếu Iran ở mức độ mà không ai nghĩ là có thể”, ông Trump nói.

Những tuyên bố trên cho thấy ông Trump muốn khẳng định các quyết định của Washington trong cuộc đối đầu với Iran sẽ được đưa ra dựa trên tính toán chiến lược, thay vì tác động chính trị trong nước.