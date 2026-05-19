Ông Trump nói “có cơ hội rất lớn” đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết Mỹ đã trì hoãn kế hoạch tấn công vào Iran do các đồng minh chủ chốt của Mỹ tại Trung Đông đã đề nghị, nhằm tạo thêm thời gian cho tiến trình đàm phán với Tehran.

“Tôi nghĩ có một cơ hội rất lớn để họ có thể giải quyết được vấn đề. Nếu chúng ta làm được điều đó mà không cần ném bom họ tới tấp, tôi sẽ rất vui”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cảnh báo sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào. Ảnh: Reuters

Dù phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nhấn mạnh quân đội nước này “sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào” nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận mà Washington cho là chấp nhận được.

Tuyên bố mới nhất cho thấy lập trường của ông Trump tiếp tục đan xen giữa sức ép quân sự và cánh cửa đối thoại đối với Iran. Trong nhiều tuần qua, nhà lãnh đạo Mỹ liên tục gây sức ép lên Tehran, cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi giữa tháng 4 có thể sụp đổ nếu Iran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Hôm cuối tuần, ông Trump tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn: “Đồng hồ đang điểm với Iran. Họ cần hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại”.

Theo giới quan sát, việc Mỹ tạm hoãn hành động quân sự đã phần nào giúp hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Về phía Iran, truyền hình nhà nước nước này mô tả động thái của Washington là một “bước lùi vì sợ hãi”. Truyền thông Iran cũng cho biết các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt tại đảo Qeshm Island ở eo biển Hormuz trong đêm 19/5, song khẳng định tình hình vẫn “nằm trong tầm kiểm soát”.