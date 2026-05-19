Ông Trump nói “có cơ hội rất lớn” đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công

Thứ Ba, 06:03, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết khả năng Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “rất lớn”, chỉ vài giờ sau khi ông xác nhận đã hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran để mở đường cho đàm phán tiếp tục.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết Mỹ đã trì hoãn kế hoạch tấn công vào Iran do các đồng minh chủ chốt của Mỹ tại Trung Đông đã đề nghị, nhằm tạo thêm thời gian cho tiến trình đàm phán với Tehran.

“Tôi nghĩ có một cơ hội rất lớn để họ có thể giải quyết được vấn đề. Nếu chúng ta làm được điều đó mà không cần ném bom họ tới tấp, tôi sẽ rất vui”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cảnh báo sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump cảnh báo sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào. Ảnh: Reuters

Dù phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nhấn mạnh quân đội nước này “sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào” nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận mà Washington cho là chấp nhận được.

Tuyên bố mới nhất cho thấy lập trường của ông Trump tiếp tục đan xen giữa sức ép quân sự và cánh cửa đối thoại đối với Iran. Trong nhiều tuần qua, nhà lãnh đạo Mỹ liên tục gây sức ép lên Tehran, cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi giữa tháng 4 có thể sụp đổ nếu Iran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Hôm cuối tuần, ông Trump tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn: “Đồng hồ đang điểm với Iran. Họ cần hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại”.

Theo giới quan sát, việc Mỹ tạm hoãn hành động quân sự đã phần nào giúp hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Về phía Iran, truyền hình nhà nước nước này mô tả động thái của Washington là một “bước lùi vì sợ hãi”. Truyền thông Iran cũng cho biết các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt tại đảo Qeshm Island ở eo biển Hormuz trong đêm 19/5, song khẳng định tình hình vẫn “nằm trong tầm kiểm soát”.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15/5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran đã chuyển tới phía Mỹ một văn bản mới gồm 14 điểm thông qua kênh trung gian Pakistan.

Phía sau cảnh báo của Iran nhằm vào tuyến cáp ngầm ở Hormuz

VOV.VN - Sau những căng thẳng liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang chuyển sự chú ý sang hệ thống cáp ngầm dưới đáy biển.

Quan hệ Israel - UAE rạn nứt đúng lúc Mỹ cần đồng minh xử lý vấn đề Iran?

VOV.VN - Nhà phân tích Natan Sachs của Viện Nghiên cứu Trung Đông cho rằng, tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu về chuyến thăm bí mật tới UAE "dường như là một tính toán ngoại giao không phù hợp vì nó làm UAE cảm thấy bị mất mặt".

Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự Iran, các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì đáng kể kho tên lửa, UAV và khả năng tác chiến phi đối xứng, đủ sức kéo dài xung đột với Mỹ và đồng minh trong khu vực.

