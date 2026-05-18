Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan

Thứ Hai, 21:56, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran đã chuyển tới phía Mỹ một văn bản mới gồm 14 điểm thông qua kênh trung gian Pakistan.

Theo nguồn tin này, Islamabad sẽ đóng vai trò chuyển tiếp nội dung đề xuất tới Washington trong khuôn khổ các cuộc trao đổi gián tiếp đang diễn ra.

Nguồn tin cho biết thêm, phía Mỹ gần đây cũng đã gửi phản hồi đối với đề xuất trước đó của Iran, trong đó văn bản của Washington cũng được xây dựng dưới dạng 14 điểm.

iran chuyen de xuat hoa binh 14 diem toi my qua trung gian pakistan hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

“Theo thông lệ trao đổi thông điệp thời gian gần đây, Iran một lần nữa đã trình văn bản gồm 14 điểm thông qua trung gian hòa giải Pakistan sau khi tiến hành sửa đổi nội dung", nguồn tin cho biết.

Theo đánh giá của nguồn tin am hiểu tiến trình thương lượng, văn bản mới nhất của Tehran tập trung chủ yếu vào 2 nội dung then chốt, bao gồm thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời yêu cầu Mỹ đưa ra các biện pháp xây dựng lòng tin như một điều kiện để tiến trình đối thoại có thể tiếp tục.

Trước đó, hãng thông tấn Fars News Agency cho biết Washington đã đưa ra đề xuất gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân duy nhất và phải chuyển toàn bộ kho urani làm giàu cấp độ cao sang Mỹ. Đổi lại, Washington không chấp nhận dỡ bỏ dù chỉ 25% tài sản bị phong tỏa của Tehran, bác bỏ yêu cầu bồi thường chiến tranh và tuyên bố chỉ chấm dứt các hành động thù địch nếu Iran tham gia đàm phán hòa bình chính thức. 

 

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Iran Mỹ đàm phán Iran Mỹ Pakistan trung gian hòa giải văn bản 14 điểm Iran
Tin liên quan

Tướng Iran cảnh báo vịnh Oman có thể trở thành "nghĩa địa" của tàu chiến Mỹ
VOV.VN - Hôm 17/5, Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ liên quan đến việc Washington áp đặt phong tỏa tại khu vực vịnh Oman và eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Phía sau cảnh báo của Iran nhằm vào tuyến cáp ngầm ở Hormuz
Phía sau cảnh báo của Iran nhằm vào tuyến cáp ngầm ở Hormuz

Quan hệ Israel - UAE rạn nứt đúng lúc Mỹ cần đồng minh xử lý vấn đề Iran?
Quan hệ Israel - UAE rạn nứt đúng lúc Mỹ cần đồng minh xử lý vấn đề Iran?

Saudi Arabia và UAE bị tấn công bằng UAV, Iran cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn
Saudi Arabia và UAE bị tấn công bằng UAV, Iran cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn

Triển vọng hòa bình mong manh, ông Trump cảnh báo "thời gian cạn dần" với Iran
Triển vọng hòa bình mong manh, ông Trump cảnh báo “thời gian cạn dần” với Iran

