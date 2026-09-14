Lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ

Ngày 13/9, phát biểu trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ cuối cùng sẽ rút khỏi Iran, trừ trường hợp Washington quyết định ở lại và kiểm soát dầu mỏ tương tự như tại Venezuela. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này đã bù đắp gấp nhiều lần chi phí chiến sự của phía Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump tái khẳng định kỳ vọng cuộc chiến tại Iran sẽ kết thúc trong năm nay, nhiều khả năng là ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới. Ông cũng nhận định giá nhiên liệu sẽ giảm mạnh khi các hành động quân sự chấm dứt hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo chí tại Ireland hôm 13/9. Nguồn: Reuters

Liên quan tới khả năng đạt thỏa thuận với Iran, Tổng thống Donald Trump cho biết ông chỉ chấp nhận một thỏa thuận mà ông cho là phù hợp. Ông cũng nói Iran liên tục đề nghị đàm phán hòa bình, tuy nhiên, Tehran trước đây đã bác bỏ tuyên bố này.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông đang gây biến động thị trường dầu mỏ. Các nhà giao dịch dự báo giá dầu có thể tiếp tục tăng khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày 14/9, sau vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia.