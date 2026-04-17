Phản ứng của các nước về lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon

Thứ Sáu, 05:59, 17/04/2026
VOV.VN - Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ cộng đồng quốc tế và các nước Arab, song nhiều ý kiến cảnh báo đây mới chỉ là bước khởi đầu, trong khi Iran tuyên bố tiếp cận thận trọng và Israel vẫn còn hoài nghi.

Cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia Arab đồng loạt hoan nghênh thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày tại Lebanon, song cũng cảnh báo đây mới chỉ là bước đi ban đầu hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.

Người dân sơ tán đổ về nhà trong đêm sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Lebanon và Israel có hiệu lực, tại Sidon, Lebanon, ngày 17/4/2026. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả diễn biến này là một “sự nhẹ nhõm”, trong bối cảnh xung đột đã gây nhiều thương vong. Bà nhấn mạnh cần tiến xa hơn một lệnh ngừng bắn tạm thời, hướng tới một lộ trình hòa bình bền vững.

Trong khi đó, Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, bà Jeanine Hennis, cho rằng thỏa thuận này có thể tạo không gian cho đối thoại thay vì chiến sự quyết định diễn biến tiếp theo, qua đó góp phần phá vỡ vòng xoáy xung đột.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn. Cùng quan điểm, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế nhận định đây là “khoảng lặng cần thiết từ lâu” cho dân thường, mở ra cơ hội quan trọng để tăng cường viện trợ nhân đạo.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột.

Các nước Arab phản ứng tích cực

Nhiều quốc gia Arab cũng đã đưa ra phản ứng tích cực trước thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ trở thành bước đi tích cực hướng tới môi trường ổn định khu vực. Jordan đánh giá cao vai trò của lãnh đạo Lebanon, bao gồm Tổng thống Joseph Aoun, Thủ tướng Nawaf Salam và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri.

Trong khi đó, Saudi Arabia và Oman cùng bày tỏ sự hoan nghênh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên tuân thủ đầy đủ các điều khoản ngừng bắn và tránh mọi hành động vi phạm. Egypt kêu gọi Israel thực thi Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2006, vốn yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự giữa Israel và Hezbollah.

Iran thận trọng, Israel hoài nghi

Tuy nhiên, phản ứng không hoàn toàn đồng thuận. Truyền thông Iran coi đây là thắng lợi cho lập trường đàm phán của Tehran, cho rằng việc gắn tiến trình thương lượng với Mỹ với tình hình tại Lebanon đã buộc Mỹ và Israel chấp nhận ngừng bắn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng lệnh ngừng bắn là kết quả từ “sự kiên cường phi thường” của Hezbollah và “trục kháng cự”, song nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp cận thỏa thuận này một cách thận trọng. Ông khẳng định Iran sẽ theo dõi sát sao diễn biến và duy trì lập trường cho tới khi đạt được “thắng lợi hoàn toàn”.

Trao đổi với Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir tại Tehran ngày 16/4, ông Ghalibaf nhấn mạnh Lebanon phải được đưa vào "lệnh ngừng bắn toàn diện" giữa Iran và Mỹ.

Ông Munir đang ở Tehran để tham dự các cuộc họp cấp cao với các quan chức Iran nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, bao gồm cả việc chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra sau vòng đầu tiên được tổ chức tại Islamabad vào cuối tuần qua.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến tại Israel tỏ ra hoài nghi. Ông Amit Sofer, người đứng đầu Hội đồng khu vực Merom HaGalil ở miền Bắc Israel, cho rằng ngừng bắn là lựa chọn “tồi tệ hơn” so với hiện trạng. Ông nhấn mạnh quân đội Israel cần được tiếp tục mục tiêu giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên kết hồ sơ Lebanon với Iran, cho rằng điều này có thể khiến người dân miền Bắc Israel tiếp tục đối mặt với nguy cơ an ninh kéo dài.

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon
VOV.VN - Israel ngày 16/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó một cuộc tấn công đã phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của đất nước.

Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon

VOV.VN - Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội mới đây, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Israel Gila Gamliel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun trong ngày 16/4.

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

