Tổng thống Mỹ không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran

Bình luận của Tổng thống Trump cho thấy tình trạng bế tắc về cuộc chiến kéo dài hai tháng có khả năng sẽ tiếp diễn, ngay cả khi ông tìm cách chấm dứt một cuộc xung đột vốn rất không được lòng dân Mỹ này.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đình chỉ các hành động thù địch kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, hai nước vẫn bất đồng về một loạt vấn đề, bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp thứ hai, sau cuộc gặp ngắn giữa các quan chức cấp cao tại Islamabad tháng trước. Hiện vẫn chưa rõ phía Iran đã đệ trình gì trong đề xuất mới nhất của họ. Bộ Ngoại giao Iran đã cảnh báo không nên kỳ vọng có kết quả nhanh chóng.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng đang chịu áp lực phải phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, vốn làm tắc nghẽn 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

Giá dầu toàn cầu, hiện vẫn ở mức trên 100 USD/thùng, đã giảm nhẹ sau tin tức về đề xuất của Iran. Đến chiều 1/5, dầu Brent ở mức 110 USD, giảm 2%.