中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran

Thứ Bảy, 08:14, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (1/5) cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về đàm phán liên quan đến cuộc chiến Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường của mình.

Bình luận của Tổng thống Trump cho thấy tình trạng bế tắc về cuộc chiến kéo dài hai tháng có khả năng sẽ tiếp diễn, ngay cả khi ông tìm cách chấm dứt một cuộc xung đột vốn rất không được lòng dân Mỹ này.

tong thong my khong hai long voi de xuat moi nhat cua iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Mặc dù Mỹ và Iran đã đình chỉ các hành động thù địch kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, hai nước vẫn bất đồng về một loạt vấn đề, bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp thứ hai, sau cuộc gặp ngắn giữa các quan chức cấp cao tại Islamabad tháng trước. Hiện vẫn chưa rõ phía Iran đã đệ trình gì trong đề xuất mới nhất của họ. Bộ Ngoại giao Iran đã cảnh báo không nên kỳ vọng có kết quả nhanh chóng.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng đang chịu áp lực phải phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, vốn làm tắc nghẽn 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

Giá dầu toàn cầu, hiện vẫn ở mức trên 100 USD/thùng, đã giảm nhẹ sau tin tức về đề xuất của Iran. Đến chiều 1/5, dầu Brent ở mức 110 USD, giảm 2%.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: đề xuất của Iran Tổng thống Mỹ Iran phong toả hải quân thoả thuận Mỹ Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran giới lãnh đạo Iran điểm nghẽn đàm phán mục tiêu chiến tranh Iran Tông thống Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự
Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”
Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Iran vẫn ưu tiên kết thúc chiến tranh; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt
Iran vẫn ưu tiên kết thúc chiến tranh; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/5 khẳng định, nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, trong cùng ngày, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan Iran, lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần.

Iran vẫn ưu tiên kết thúc chiến tranh; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt

Iran vẫn ưu tiên kết thúc chiến tranh; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/5 khẳng định, nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, trong cùng ngày, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan Iran, lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ