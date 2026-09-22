Tổng thống Iran khẳng định bảo vệ lập trường tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Phát biểu trước khi rời Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho rằng Iran đã vượt qua giai đoạn xung đột vừa qua với vị thế được củng cố, đồng thời khẳng định Tehran sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường và lợi ích của mình tại các diễn đàn quốc tế.

Tổng thống Iran Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

“Sau khi không thể khuất phục Iran bằng biện pháp quân sự, họ đang tìm mọi cách gây sức ép, từ cản trở các tuyến giao thông, hàng không và đường bộ đến khai thác truyền thông, chia rẽ nội bộ và những điểm yếu trong xã hội nhằm làm suy yếu Iran từ bên trong. Nhưng với sự đoàn kết, gắn bó trong nước và dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao, chúng ta sẽ làm thất bại những âm mưu này”.

Ông Pezeshkian là quan chức cấp cao nhất của Iran tới Mỹ kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2 vừa qua. Theo kế hoạch, Tổng thống Iran sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới New York và điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về chương trình nghị sự Đại hội đồng. Ông Araghchi cho biết mục tiêu quan trọng của phái đoàn Iran là tận dụng diễn đàn quốc tế này để bảo vệ “tính chính danh, quyền và lợi ích của người dân Iran”.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Iran - Mỹ tiếp tục căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho một số thành viên tháp tùng Tổng thống Iran, trong đó có nhân sự thuộc nhóm truyền thông, đồng thời duy trì các hạn chế đối với hoạt động của phái đoàn Iran trong thời gian ở New York.