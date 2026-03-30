Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Thông báo về việc Quốc hội Iran đang xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei công bố hôm nay (30/3), ngày thứ 31 của xung đột.

Trong thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, Tehran chưa từng và sẽ không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong bối cảnh các thế lực thù địch nhất quyết không cho phép Iran được thụ hưởng quyền hạt nhân chính đáng của mình và liên tục tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, việc tiếp tục tham gia Hiệp ước NPT cần được đánh giá lại.

Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa: Reuters

Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran ngày 28/2 vừa qua, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm, Mỹ và Israel viện dẫn vấn đề hạt nhân để tấn công Iran. Trước đó, tháng 6 năm ngoái, cũng với lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel và Mỹ cũng đã phát động cuộc chiến 12 ngày chống Iran.

Đáng chú ý, trong cả hai cuộc chiến, Israel và Mỹ đã tấn công Iran khi các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran vẫn đang diễn ra. Thực tế này khiến Tehran tiếp cận cuộc chiến hiện nay với lập trường cực kỳ cứng rắn. Iran không chỉ tấn công đáp trả dữ dội nhằm vào Israel, mà còn liên tục tập kích vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Iran cũng nhiều lần thẳng thừng từ chối đàm phán với Mỹ, khẳng định sẵn sàng theo đuổi đến cùng cuộc chiến để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình.