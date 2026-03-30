中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Thứ Hai, 21:45, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang và các cơ sở hạt nhân Iran ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên hơn, Quốc hội Iran đang xem xét việc rút nước này ra khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), động thái có thể khiến Tehran đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ phương Tây.

Thông báo về việc Quốc hội Iran đang xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei công bố hôm nay (30/3), ngày thứ 31 của xung đột.

Trong thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, Tehran chưa từng và sẽ không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong bối cảnh các thế lực thù địch nhất quyết không cho phép Iran được thụ hưởng quyền hạt nhân chính đáng của mình và liên tục tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, việc tiếp tục tham gia Hiệp ước NPT cần được đánh giá lại.

iran xem xet rut khoi hiep uoc khong pho bien vu khi hat nhan hinh anh 1
Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa: Reuters

Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran ngày 28/2 vừa qua, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm, Mỹ và Israel viện dẫn vấn đề hạt nhân để tấn công Iran. Trước đó, tháng 6 năm ngoái, cũng với lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel và Mỹ cũng đã phát động cuộc chiến 12 ngày chống Iran.

Đáng chú ý, trong cả hai cuộc chiến, Israel và Mỹ đã tấn công Iran khi các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran vẫn đang diễn ra. Thực tế này khiến Tehran tiếp cận cuộc chiến hiện nay với lập trường cực kỳ cứng rắn. Iran không chỉ tấn công đáp trả dữ dội nhằm vào Israel, mà còn liên tục tập kích vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Iran cũng nhiều lần thẳng thừng từ chối đàm phán với Mỹ, khẳng định sẵn sàng theo đuổi đến cùng cuộc chiến để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: cơ sở hạt nhân Iran rút khỏi NPT Quốc hội Iran Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân chương trình hạt nhân Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran xác nhận Chỉ huy hải quân lực lượng IRGC đã thiệt mạng

VOV.VN - Iran xác nhận ông Alireza Tangsiri - Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng.

VOV.VN - Iran xác nhận ông Alireza Tangsiri - Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng.

Pakistan và Afghanistan tiếp tục giao tranh trước thềm đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục leo thang khi hai bên xảy ra các cuộc đấu súng dữ dội dọc biên giới, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố tạm ngừng giao tranh.

VOV.VN - Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục leo thang khi hai bên xảy ra các cuộc đấu súng dữ dội dọc biên giới, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố tạm ngừng giao tranh.

Toàn cảnh quốc tế trưa 30/3: Iran theo dõi sát sao tàu sân bay của Mỹ

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani cho biết Tehran đang theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ.

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani cho biết Tehran đang theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ.

Ông Trump nêu đánh giá về giới lãnh đạo hiện tại của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tiếp xúc “trực tiếp và gián tiếp”, đồng thời nhận định các lãnh đạo mới của Tehran tỏ ra “thiện chí” trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều thêm quân tới khu vực và Iran cảnh báo sẽ không chấp nhận bị áp đặt.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tiếp xúc “trực tiếp và gián tiếp”, đồng thời nhận định các lãnh đạo mới của Tehran tỏ ra “thiện chí” trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều thêm quân tới khu vực và Iran cảnh báo sẽ không chấp nhận bị áp đặt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ