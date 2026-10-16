Ông Trump nói sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax phát sóng tối 15/10, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran. Khi được hỏi về khả năng triển khai lực lượng trên bộ, ông cũng cho biết không thấy khả năng này xảy ra.

Liên quan thông tin Mỹ cân nhắc sử dụng bom GBU-43/B hay “mẹ của các loại bom”, ông Trump nhấn mạnh đây là bom thông thường có sức công phá lớn, không phải vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông không xác nhận hoặc bác bỏ khả năng sử dụng loại bom này tại Iran.

Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông dẫn lời nhiều quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết quân đội đã xây dựng các phương án tấn công mới, trong đó có khả năng sử dụng GBU-43/B nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran. Việc triển khai phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump về nối lại hoạt động tác chiến, có thể trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh ông Trump trước đó tuyên bố sẽ không ra lệnh nối lại các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.