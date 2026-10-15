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Tổng thống Zelensky: Ukraine bị phản bội vì thỏa thuận Nga - Mỹ

Thứ Năm, 11:20, 15/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy bị phản bội sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga hồi tuần trước, đồng thời cho rằng động thái này là “chiến thắng đơn giản” dành cho Điện Kremlin.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình YouTube Piers Morgan Uncensored, khi được hỏi liệu ông có cảm thấy chính quyền Tổng thống Trump đã “phản bội” Ukraine hay không, ông Zelensky trả lời: “Có”.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi đang mất đi một đối tác mạnh”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

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Ông Zelensky nói cảm thấy bị ông Trump phản bội sau thỏa thuận nhiên liệu với Nga. Ảnh: Reuters

Tuần trước, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý cung cấp dầu diesel của Nga cho các thị trường, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ tìm cách hạ giá năng lượng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này vấp phải chỉ trích từ cả hai đảng tại Mỹ, đồng thời khiến các đồng minh châu Âu tức giận.

Ngày 12/10, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, chỉ vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận “ngừng tấn công các cơ sở năng lượng” đã có hiệu lực. Tuy nhiên, cả Moscow và Kiev đều chưa công khai xác nhận thỏa thuận này.

“Đây là đất nước chúng tôi, thân thể chúng tôi, ngôi nhà chúng tôi, con cái chúng tôi… Vì vậy, thật đau đớn khi ông Trump lựa chọn đứng về một phía”, ông Zelensky nói trong đoạn video trích từ cuộc phỏng vấn được chia sẻ trên mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu đã ở vị trí trung lập thì ông ấy nên tiếp tục giữ vị trí đó chứ không phải đứng về phía sai lầm. Đây không phải là quyết định đúng đắn”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga muốn ông Trump trở nên yếu thế. “Họ không quan tâm đến các cuộc bầu cử ở Mỹ”, ông nói.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc tấn công đường không nhằm vào hạ tầng năng lượng của đối phương, trong khi tình hình trên chiến trường nhìn chung ít có biến động đáng kể.

Chính quyền Tổng thống Trump trước đó cảnh báo Ukraine và các đồng minh châu Âu rằng Mỹ có thể đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và ngừng việc châu Âu mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Kiev, nếu Ukraine không chấm dứt các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Thông tin tình báo đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Những dữ liệu này giúp xác định vị trí các bệ phóng tên lửa, đồng thời cung cấp thông tin về mục tiêu và hướng tấn công.

Một quan chức Ukraine cũng cảnh báo việc gián đoạn chia sẻ thông tin tình báo có thể tạo lợi thế đáng kể cho Nga trên chiến trường, trong bối cảnh Kiev cho rằng các lực lượng Ukraine đã chặn được đà tiến công của Moscow và đang giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Trong tuần qua, ông Zelensky đã nỗ lực vận động các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ngày 14/10, ông có hai cuộc gặp riêng tại London với Thủ tướng Anh Andy Burnham và Vua Charles III.

Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục phóng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine. Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công đã khiến hơn 600.000 người tại nước này rơi vào cảnh mất điện.

Giang Bùi/VOV.VN
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