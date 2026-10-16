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Cựu tổng thống Venezuela tuyên bố vô tội trước các cáo buộc mới tại Mỹ

Thứ Sáu, 07:18, 16/10/2026
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VOV.VN - Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores, tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc mới tại phiên điều trần ở tòa án liên bang thuộc Quận phía Nam bang New York, Mỹ.

Khi được hỏi về lời khai nhận tội, Cựu Tổng thống Venezuela Maduro khẳng định: “Đây là những cáo buộc sai sự thật nhằm vào tôi”.

Thẩm phán liên bang Mỹ Alvin Hellerstein sau đó yêu cầu ông Maduro xác nhận lại việc nhận tội. Đáp lại, ông Maduro tuyên bố: “Tôi bác bỏ toàn bộ văn bản này”. Thẩm phán sau đó chỉ đạo ghi nhận lời khai không nhận tội của ông vào hồ sơ vụ án.

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Cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores. Ảnh: AP

Bà Cilia Flores, người cũng được yêu cầu đưa ra phản hồi về các cáo buộc, khẳng định: “Tôi hoàn toàn vô tội. Tôi không nhận tội”.

Tại phiên điều trần, bên công tố đề xuất lùi thời điểm bắt đầu phiên xét xử thêm hai tuần.

Luật sư Barry Pollack, người bào chữa cho ông Maduro, nhận định lịch trình được đề xuất sẽ tạo ra áp lực đáng kể trong bối cảnh các cáo buộc mới được đưa ra. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng các bên vẫn có thể tuân thủ kế hoạch này.

Phiên điều trần diễn ra trong khuôn khổ vụ án nhằm vào ông Maduro và bà Flores tại tòa án liên bang Mỹ. Các bị cáo đều bác bỏ những cáo buộc mới, trong khi thời điểm bắt đầu xét xử được đề xuất điều chỉnh thêm hai tuần.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hiện bị tạm giam tại Mỹ và đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến ma túy và âm mưu tra tấn các đối thủ chính trị. Ông đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc ban đầu và bác bỏ những cáo buộc mới được bổ sung.

Vụ án chưa có phán quyết cuối cùng, trong khi phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 1/6/2027. Theo Reuters, nếu bị kết tội đối với toàn bộ các cáo buộc, ông Maduro và bà Flores có thể phải đối mặt với mức án tối thiểu bắt buộc 50 năm tù.

 

Giang Bùi/VOV.VN
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