  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn với Iran “rất mong manh”

Thứ Ba, 06:09, 12/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái “mong manh đến khó tin” sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là “phi lý” và “quá đáng”.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin giải pháp ngoại giao với Iran là “hoàn toàn có thể”, dù cáo buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường. Theo ông Trump, phía Mỹ đã hy vọng vào việc Iran đồng ý bàn giao lượng unrani đã làm giàu nhưng điều đó lại không được đưa vào văn bản. Tổng thống Mỹ đồng thời gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là  “hoàn toàn không thể chấp nhận”, sau khi đọc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán.

Ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn với Iran “rất mong manh”. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra “những yêu cầu vô lý và thái quá”. Người phát ngôn Esmail Baghaei khẳng định đề xuất của Tehran là “hợp lý và hào phóng”, không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia Iran mà còn nhằm bảo đảm ổn định cho toàn khu vực.

Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu từ Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm giàu urani sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân trước đây.

Cuối tuần qua, ông Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran “chưa kết thúc”. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, khi ông cho rằng Israel có thể “nối lại hành động quân sự” nếu đàm phán thất bại.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã tạm dừng kế hoạch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz bằng tàu chiến. Tuy nhiên, các vụ đấu hỏa lực vẫn tiếp diễn sau đó. Hải quân Mỹ cho biết các tàu khu trục đã tiến hành “các đòn tấn công tự vệ” sau khi bị nhắm mục tiêu.

Diễn biến mới đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng lên 104 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 11/5, giữa lo ngại căng thẳng tại Vùng Vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Iran Mỹ ngừng bắn Mỹ Iran căng thẳng Mỹ Iran
Tin liên quan

Tổng thống Trump: Iran sẽ phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều về cuộc đối đầu với Iran, khi vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran, vừa khẳng định Washington vẫn ưu tiên duy trì kênh đàm phán với chính quyền hiện tại của nước này.

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/5 đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề urani

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran ngày 11/5 khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù.

