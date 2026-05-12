Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin giải pháp ngoại giao với Iran là “hoàn toàn có thể”, dù cáo buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường. Theo ông Trump, phía Mỹ đã hy vọng vào việc Iran đồng ý bàn giao lượng unrani đã làm giàu nhưng điều đó lại không được đưa vào văn bản. Tổng thống Mỹ đồng thời gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, sau khi đọc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán.

Ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn với Iran “rất mong manh”. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra “những yêu cầu vô lý và thái quá”. Người phát ngôn Esmail Baghaei khẳng định đề xuất của Tehran là “hợp lý và hào phóng”, không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia Iran mà còn nhằm bảo đảm ổn định cho toàn khu vực.

Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu từ Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm giàu urani sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân trước đây.

Cuối tuần qua, ông Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran “chưa kết thúc”. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, khi ông cho rằng Israel có thể “nối lại hành động quân sự” nếu đàm phán thất bại.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã tạm dừng kế hoạch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz bằng tàu chiến. Tuy nhiên, các vụ đấu hỏa lực vẫn tiếp diễn sau đó. Hải quân Mỹ cho biết các tàu khu trục đã tiến hành “các đòn tấn công tự vệ” sau khi bị nhắm mục tiêu.

Diễn biến mới đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng lên 104 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 11/5, giữa lo ngại căng thẳng tại Vùng Vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.