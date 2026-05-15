Iran cáo buộc UAE can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công

Hãng tin Reuters cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của nhóm BRICS ở New Delhi, Ấn Độ, nhằm đáp lại các bình luận từ phía đại diện UAE.

“Tôi đã không nêu đích danh UAE trong bài phát biểu tại BRICS vì lợi ích của sự đoàn kết. Tuy nhiên, sự thật là UAE đã trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn chống lại đất nước chúng tôi. Khi các cuộc tấn công bắt đầu, họ thậm chí còn không đưa ra tuyên bố lên án", truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Araqchi cho hay.

Ngoại trưởng Iran cho rằng UAE cần xem xét lại lập trường đối với Tehran, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Mỹ và Israel sẽ không thể bảo đảm an ninh cho quốc gia vùng Vịnh này.

“Chúng ta cần chung sống hòa bình bên cạnh nhau và điều đó đòi hỏi quan hệ hòa hợp cũng như sự thấu hiểu hoàn toàn giữa hai nước”, ông Araqchi cho hay.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi UAE bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông đã tới quốc gia vùng Vịnh này trong thời gian diễn ra xung đột với Iran. Trước đó, ông Araqchi từng cảnh báo rằng “những bên cấu kết với Israel nhằm gieo rắc chia rẽ sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng UAE cần đánh giá lại quan hệ với Israel và Mỹ, khẳng định rằng cả các căn cứ quân sự của Mỹ lẫn liên minh với Israel đều không thể bảo đảm an ninh cho khu vực.

Cuộc chiến với Iran bùng phát từ ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Washington cùng nhiều mục tiêu khác tại các quốc gia vùng Vịnh.