  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ “giải tỏa ùn tắc” tại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 12:13, 08/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 8/4 cho biết Mỹ sẽ “hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại eo biển Hormuz”, chỉ vài giờ sau khi ông công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, với điều kiện tiên quyết là “mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn” tuyến đường thủy chiến lược này.

“Sẽ có rất nhiều diễn biến tích cực! Nguồn lợi lớn sẽ được tạo ra”, ông Trump viết trên Truth Social ngay sau nửa đêm. Theo ông: “Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ đưa vào đủ loại vật tư và chỉ "hiện diện" để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi tin tưởng điều đó sẽ thành hiện thực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng nhấn mạnh: “Một ngày trọng đại cho hòa bình thế giới! Iran muốn điều đó xảy ra, họ đã chịu đủ rồi! Và tất cả những bên khác cũng vậy!”

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian 2 tuần “sẽ khả thi thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các giới hạn kỹ thuật".

Việc đi lại qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải mà khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu thường đi qua đã gần như đình trệ kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đây, ông Trump từng đề cập khả năng Mỹ và Iran cùng kiểm soát eo biển này. Trả lời CNN vào tháng trước, ông nói: “Eo biển này sẽ được kiểm soát chung. Tôi và Giáo chủ, bất kể là Giáo chủ hiện tại hay người kế nhiệm".

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: Tổng thống Trump eo biển Hormuz giải tỏa ùn tắc mở lại eo biển Hormuz cuộc chiến Iran lệnh ngừng bắn Iran đàm phán Mỹ Iran
Tin liên quan

Israel: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm xung đột tại Lebanon

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran không áp dụng đối với cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng thời đặt ra các điều kiện cụ thể đối với Tehran.

Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau, hàng loạt còi báo động vang lên ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Một quan chức quân sự giấu tên cho biết Israel vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong khi nhiều quốc gia Vùng Vịnh ghi nhận các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Đằng sau việc Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ thái độ rất tức giận, mất kiên nhẫn và đe dọa “đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá”. Nhưng chỉ hơn 1 giờ trước thời hạn chót, ông Trump đã thông báo về một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Quyết định này của ông Trump khi "tối hậu thư" hết hạn lần thứ 3 cho thấy điều gì?

