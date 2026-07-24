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Ông Trump tuyên bố ông Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24/9

Thứ Sáu, 05:56, 24/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24/9 tới, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. 

Phát biểu tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), ông Trump cho biết hai bên đã trao đổi về AI trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm và sẽ tiếp tục thảo luận khi Chủ tịch Tập Tập Cận Bình đến Washington.

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Tổng thống Mỹ Donald và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một cuộc gặp tại Hàn Quốc năm 2025. Ảnh: AP

Theo ông Trump, trí tuệ nhân tạo có thể là công nghệ quan trọng nhất từng xuất hiện và Mỹ cần duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh phát triển lĩnh vực này.

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Trong chuyến công du 3 ngày tại Trung Quốc của ông Trump, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, từ thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu công nghệ đến các điểm nóng quốc tế.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã điện đàm, nhất trí về sự cần thiết phải xác định các lĩnh vực hợp tác nhằm tạo nền tảng cho một chuyến thăm được cả hai bên kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả tích cực.

Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Washington lần thứ hai của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức năm 2013, sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm 2015.

Quang Trung/VOV-Washington
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