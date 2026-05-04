Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 3/5, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz mang tính chất “nhân đạo”, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ “dẫn đường” để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường.

Ông Trump tuyên bố triển khai chiến dịch giải phóng các tàu mắc kẹt tại Hormuz. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về cách thức triển khai, quy mô lực lượng hay vai trò cụ thể của Hải quân Mỹ trong chiến dịch. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Những tuần gần đây, tuyến hàng hải này bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi Iran gia tăng các hoạt động quân sự, tấn công và đe dọa các tàu thuyền qua lại, nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, sẽ trừng phạt bất kỳ tàu thuyền nào đóng phí cho Iran để đi qua eo biển Hormuz. Theo thông báo, Washington không chỉ nhắm tới các khoản thanh toán bằng tiền mặt mà còn mở rộng sang nhiều hình thức khác như tài sản số, các giao dịch bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán hiện vật. Mỹ cũng cảnh báo các khoản đóng góp từ thiện hoặc chi trả tại các cơ quan đại diện của Iran có thể bị coi là vi phạm và dẫn đến chế tài.