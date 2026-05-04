  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump tuyên bố triển khai chiến dịch giải phóng các tàu mắc kẹt tại Hormuz

Thứ Hai, 05:10, 04/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 tuyên bố Washington sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, bắt đầu từ sáng 4/5 (giờ địa phương), trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục leo thang.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 3/5, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz mang tính chất “nhân đạo”, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ “dẫn đường” để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường.

Ông Trump tuyên bố triển khai chiến dịch giải phóng các tàu mắc kẹt tại Hormuz. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về cách thức triển khai, quy mô lực lượng hay vai trò cụ thể của Hải quân Mỹ trong chiến dịch. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Những tuần gần đây, tuyến hàng hải này bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi Iran gia tăng các hoạt động quân sự, tấn công và đe dọa các tàu thuyền qua lại, nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, sẽ trừng phạt bất kỳ tàu thuyền nào đóng phí cho Iran để đi qua eo biển Hormuz. Theo thông báo, Washington không chỉ nhắm tới các khoản thanh toán bằng tiền mặt mà còn mở rộng sang nhiều hình thức khác như tài sản số, các giao dịch bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán hiện vật. Mỹ cũng cảnh báo các khoản đóng góp từ thiện hoặc chi trả tại các cơ quan đại diện của Iran có thể bị coi là vi phạm và dẫn đến chế tài.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Iran vạch kế hoạch 3 giai đoạn chấm dứt xung đột và giải bài toán hạt nhân

VOV.VN - Al Jazeera đã tiết lộ một số chi tiết trong đề xuất khung của Iran gửi tới Mỹ. Kế hoạch này gồm 3 giai đoạn chính, nhằm kết thúc xung đột, giải quyết vấn đề làm giàu hạt nhân và khởi động đối thoại an ninh khu vực.

Iran khẳng định Mỹ không còn lựa chọn tốt trong cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 3/5 khẳng định, Mỹ hiện không còn nhiều lựa chọn tốt trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo đó, Washington hoặc phải tiến hành chiến dịch quân sự bất khả thi, hoặc phải chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ với Tehran.

Người dân Iran đối mặt khó khăn kinh tế vì xung đột với Mỹ, Israel

VOV.VN - Trong khi các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo về khoản kinh phí khổng lồ bị tiêu tốn cho xung đột, người dân Iran đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã và sự hoài nghi sâu sắc về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn vừa được thiết lập.

