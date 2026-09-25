Thời sự quốc tế trưa 25/9: Ông Trump nói gì về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc?

VOV.VN - Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt về AI, lĩnh vực mà cả hai đều khó chấp nhận các giới hạn đáng kể từ đối phương.
Xem thêm: Ông Trump kêu gọi xây dựng tương lai hòa bình và thịnh vượng với Trung Quốc
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng.
VOV.VN - Tối 24/9 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên trở lại Nhà Trắng dự quốc yến, trong đó nghi thức nâng ly “Toast to Peace” (Nâng ly vì Hòa bình).
VOV.VN - Tối 24/9 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên trở lại Nhà Trắng dự quốc yến, trong đó nghi thức nâng ly “Toast to Peace” (Nâng ly vì Hòa bình).
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp “tuyệt vời” tại Nhà Trắng. Sau hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ trực tiếp đưa Chủ tịch Tập Cận Bình tham quan Nhà Trắng và trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp “tuyệt vời” tại Nhà Trắng. Sau hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ trực tiếp đưa Chủ tịch Tập Cận Bình tham quan Nhà Trắng và trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ.