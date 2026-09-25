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Thời sự quốc tế trưa 25/9: Ông Trump nói gì về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc?

Thứ Sáu, 14:20, 25/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp “tuyệt vời” tại Nhà Trắng.

Xem thêm: Ông Trump kêu gọi xây dựng tương lai hòa bình và thịnh vượng với Trung Quốc 

PV/VOV.VN
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