Ông Trump kêu gọi xây dựng tương lai hòa bình và thịnh vượng với Trung Quốc

Phát biểu tại quốc yến chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục xây dựng mối quan hệ thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc đại diện cho hai hệ thống khác nhau, nhưng quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn được duy trì bền vững. Tổng thống Mỹ nhắc lại lịch sử giao lưu thương mại và văn hóa lâu đời giữa hai quốc gia, trong đó hai bên đã trao đổi hàng hóa, kiến thức, phong tục và ý tưởng.

Trong lời chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump bày tỏ mong muốn người dân hai nước cùng hướng tới một tương lai hòa hợp, hòa bình và thành công. Tổng thống Mỹ đồng thời dành những lời đánh giá tích cực cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hai nhà lãnh đạo đã tiến hành các cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc, đồng thời đạt được nhận thức chung về nhiều vấn đề. Theo ông Tập Cận Bình, những kết quả này bổ sung nội dung mới cho quan hệ Mỹ - Trung mang tính xây dựng và có sự ổn định chiến lược.

Chủ tịch Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước một thời điểm lịch sử mới. Ông cho rằng các mục tiêu phát triển của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi hai nước hành động như những cường quốc có trách nhiệm và tìm kiếm phương thức chung sống phù hợp.

Quốc yến có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Mỹ cùng các lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, trong đó có Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Tim Cook... Sự hiện diện đông đảo của giới công nghệ diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo là một trong những nội dung quan trọng trong cạnh tranh và đối thoại Mỹ - Trung.

Kết thúc phần phát biểu, Tổng thống Trump tặng Chủ tịch Tập Cận Bình một bức tượng đại bàng đầu trắng cỡ lớn, biểu tượng quốc gia của Mỹ. Ông Trump cũng mời nhà lãnh đạo Trung Quốc và các khách dự quốc yến tham quan khu vực đang xây dựng phòng đại tiệc mới của Nhà Trắng.