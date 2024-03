Ông Trump và ông Biden giành loạt chiến thắng trong ngày Siêu Thứ Ba

Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump giành loạt chiến thắng trong ngày Siêu Thứ Ba, thời điểm có nhiều bang nhất tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa để chọn ứng viên tổng thống.

Đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

Cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng ở Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Bắc Carolina, Tennessee, Arkansas và Massachusetts. Ông Biden cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Vermont và Iowa.

Hiện cả ông Trump và ông Biden đều chưa giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để chính thức trở thành ứng viên tổng thống của mỗi đảng. Tuy nhiên màn tái đấu vào tháng 11 năm nay gần như chắc chắn sẽ diễn ra.

Ông Biden, 81 tuổi và ông Trump, 77 tuổi, đều đang ở vị trí dẫn đầu của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa mặc dù đối thủ cạnh tranh của cả 2 đều vẫn chưa rời bỏ cuộc đua. Cả hai đều đã công khai phát tín hiệu rằng họ mong muốn được đối mặt với nhau một lần nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Chúng ta phải đánh bại Biden - ông ấy là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử” ông Trump nói trên “Fox & Friends” hôm 5/3.

Trong khi đó, ông Biden cũng phản bác lại cựu Tổng thống trong các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh nhằm củng cố sự ủng hộ của các cử tri da màu.

“Nếu chúng tôi thua cuộc bầu cử này, bạn sẽ quay lại với Donald Trump. Tôi nghĩ cách ông ấy nói, cách ông ấy hành động và cách ông ấy đối xử với cộng đồng người Mỹ gốc Phi thật đáng xấu hổ”, ông Biden nói trên chương trình “DeDe in the Morning” do DeDe McGuire tổ chức.

Mặc dù cả ông Biden và ông Trump đều đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của mỗi đảng, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy, nhiều cử tri không muốn chứng kiến kịch bản bầu cử tổng thống năm 2020 lặp lại.

Cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC cho thấy phần lớn người Mỹ không nghĩ rằng ông Biden hay ông Trump có đủ trí lực cần thiết để đảm nhiệm vị trí tổng thống.