English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump: Việc các nước Arab tham gia Hiệp định Abraham nên là yêu cầu bắt buộc

Thứ Hai, 22:16, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 25/5 cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang “diễn ra thuận lợi”, đồng thời kêu gọi nhiều quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham, nhấn mạnh đây “nên là yêu cầu bắt buộc” trong bất kỳ thỏa thuận khu vực rộng lớn nào liên quan tới Tehran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan cần tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình giải quyết xung đột với Iran, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ mang lại “sức mạnh, quyền lực và hòa bình cho Trung Đông”.

Ong trump viec cac nuoc arab tham gia hiep dinh abraham nen la yeu cau bat buoc hinh anh 1
Tổng thống Mỹ ​Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang diễn ra rất thuận lợi! Hoặc sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả các bên, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả và khi đó chiến trường sẽ quay trở lại với tiếng súng, nhưng ở quy mô lớn hơn, dữ dội hơn bao giờ hết và không ai muốn điều đó”, ông Trump viết.

Hôm 23/5, Tổng thống Trump đã tổ chức cuộc điện đàm tại Nhà Trắng với lãnh đạo và quan chức cấp cao của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain để thảo luận về xung đột với Iran.

“Tôi đã nhấn mạnh rằng sau mọi nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết bài toán cực kỳ phức tạp này, thì tối thiểu tất cả các quốc gia đó nên ký tham gia Hiệp định Abraham”, ông Trump tuyên bố. Ông cho biết có thể sẽ có “một hoặc hai quốc gia” có lý do để chưa tham gia và điều đó “có thể được chấp nhận”, nhưng phần lớn các nước nên sẵn sàng tham gia nhằm biến thỏa thuận với Iran thành “một sự kiện lịch sử”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, Hiệp định Abraham đã mang lại “sự bùng nổ về tài chính, kinh tế và xã hội” cho các quốc gia tham gia, bao gồm UAE, Bahrain, Ma Rốc, Sudan và Kazakhstan, ngay cả trong bối cảnh xung đột và chiến tranh hiện nay.

“Không một quốc gia thành viên nào từng đề cập đến việc rút lui hay thậm chí tạm dừng tham gia”, ông Trump cho hay. Theo ông, Hiệp định Abraham sẽ mang lại “quyền lực, sức mạnh và hòa bình thực sự cho Trung Đông lần đầu tiên sau 5.000 năm. Đây sẽ là văn kiện được tôn trọng hơn bất kỳ thỏa thuận nào từng được ký kết ở bất cứ đâu trên thế giới. Tầm quan trọng và uy tín của nó là không gì sánh được”.

Tổng thống Mỹ cho rằng tiến trình này nên bắt đầu bằng việc Saudi Arabia và Qatar ký kết ngay lập tức, sau đó các quốc gia khác sẽ nối bước.

“Nếu họ không làm vậy, họ không nên là một phần của thỏa thuận vì điều đó không thể hiện thiện chí”, ông Trump cho hay. Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ rằng nhiều nhà lãnh đạo Trung Đông đã bày tỏ sẵn sàng chào đón Iran tham gia Hiệp định Abraham nếu Tehran ký thỏa thuận với Washington.

“Ngay khi văn kiện của chúng ta được ký kết, họ sẽ vinh dự chào đón Cộng hòa Hồi giáo Iran trở thành một phần của Hiệp định Abraham. Điều đó sẽ thật đặc biệt”, ông Trump viết. Theo ông, đây sẽ là “thỏa thuận quan trọng nhất” mà các quốc gia Trung Đông từng ký kết và “không có điều gì trong quá khứ hay tương lai có thể vượt qua được”.

“Vì vậy, tôi chính thức yêu cầu tất cả các quốc gia ngay lập tức ký tham gia Hiệp định Abraham. Và nếu Iran ký thỏa thuận với tôi khi tôi trên cương vị Tổng thống Mỹ, việc Tehran trở thành một phần của liên minh toàn cầu đặc biệt này sẽ là một vinh dự”, ông Trump khẳng định.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: ông Trump thoả thuận với Iran Hiệp định Abraham yêu cầu bắt buộc cuộc chiến Iran Iran tham gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel
Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Toàn cảnh quốc tế sáng ngày 25/5: Ông Trump tuyên bố đàm phán xong thỏa thuận Iran
Toàn cảnh quốc tế sáng ngày 25/5: Ông Trump tuyên bố đàm phán xong thỏa thuận Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Doanld Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong. Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận.

Toàn cảnh quốc tế sáng ngày 25/5: Ông Trump tuyên bố đàm phán xong thỏa thuận Iran

Toàn cảnh quốc tế sáng ngày 25/5: Ông Trump tuyên bố đàm phán xong thỏa thuận Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Doanld Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong. Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận.

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”
Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”

VOV.VN - Iran đã bác bỏ một số nội dung trong thỏa thuận tạm thời đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, cho rằng các phát biểu của ông Trump về eo biển Hormuz là “không phù hợp với thực tế”.

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”

VOV.VN - Iran đã bác bỏ một số nội dung trong thỏa thuận tạm thời đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, cho rằng các phát biểu của ông Trump về eo biển Hormuz là “không phù hợp với thực tế”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ