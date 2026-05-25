Ông Trump: Việc các nước Arab tham gia Hiệp định Abraham nên là yêu cầu bắt buộc

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan cần tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình giải quyết xung đột với Iran, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ mang lại “sức mạnh, quyền lực và hòa bình cho Trung Đông”.

“Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang diễn ra rất thuận lợi! Hoặc sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả các bên, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả và khi đó chiến trường sẽ quay trở lại với tiếng súng, nhưng ở quy mô lớn hơn, dữ dội hơn bao giờ hết và không ai muốn điều đó”, ông Trump viết.

Hôm 23/5, Tổng thống Trump đã tổ chức cuộc điện đàm tại Nhà Trắng với lãnh đạo và quan chức cấp cao của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain để thảo luận về xung đột với Iran.

“Tôi đã nhấn mạnh rằng sau mọi nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết bài toán cực kỳ phức tạp này, thì tối thiểu tất cả các quốc gia đó nên ký tham gia Hiệp định Abraham”, ông Trump tuyên bố. Ông cho biết có thể sẽ có “một hoặc hai quốc gia” có lý do để chưa tham gia và điều đó “có thể được chấp nhận”, nhưng phần lớn các nước nên sẵn sàng tham gia nhằm biến thỏa thuận với Iran thành “một sự kiện lịch sử”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, Hiệp định Abraham đã mang lại “sự bùng nổ về tài chính, kinh tế và xã hội” cho các quốc gia tham gia, bao gồm UAE, Bahrain, Ma Rốc, Sudan và Kazakhstan, ngay cả trong bối cảnh xung đột và chiến tranh hiện nay.

“Không một quốc gia thành viên nào từng đề cập đến việc rút lui hay thậm chí tạm dừng tham gia”, ông Trump cho hay. Theo ông, Hiệp định Abraham sẽ mang lại “quyền lực, sức mạnh và hòa bình thực sự cho Trung Đông lần đầu tiên sau 5.000 năm. Đây sẽ là văn kiện được tôn trọng hơn bất kỳ thỏa thuận nào từng được ký kết ở bất cứ đâu trên thế giới. Tầm quan trọng và uy tín của nó là không gì sánh được”.

Tổng thống Mỹ cho rằng tiến trình này nên bắt đầu bằng việc Saudi Arabia và Qatar ký kết ngay lập tức, sau đó các quốc gia khác sẽ nối bước.

“Nếu họ không làm vậy, họ không nên là một phần của thỏa thuận vì điều đó không thể hiện thiện chí”, ông Trump cho hay. Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ rằng nhiều nhà lãnh đạo Trung Đông đã bày tỏ sẵn sàng chào đón Iran tham gia Hiệp định Abraham nếu Tehran ký thỏa thuận với Washington.

“Ngay khi văn kiện của chúng ta được ký kết, họ sẽ vinh dự chào đón Cộng hòa Hồi giáo Iran trở thành một phần của Hiệp định Abraham. Điều đó sẽ thật đặc biệt”, ông Trump viết. Theo ông, đây sẽ là “thỏa thuận quan trọng nhất” mà các quốc gia Trung Đông từng ký kết và “không có điều gì trong quá khứ hay tương lai có thể vượt qua được”.

“Vì vậy, tôi chính thức yêu cầu tất cả các quốc gia ngay lập tức ký tham gia Hiệp định Abraham. Và nếu Iran ký thỏa thuận với tôi khi tôi trên cương vị Tổng thống Mỹ, việc Tehran trở thành một phần của liên minh toàn cầu đặc biệt này sẽ là một vinh dự”, ông Trump khẳng định.