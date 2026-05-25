Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel

Thứ Hai, 10:54, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Theo Axios đề xuất "bình thường hóa quan hệ với Israel" được ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với lãnh đạo nhiều nước Trung Đông hôm 24/5. Tuy nhiên, yêu cầu này được cho là đã vấp phải sự im lặng từ phía các nhà lãnh đạo Arab và Hồi giáo. Động thái của ông Trump cho thấy Nhà Trắng đang tìm cách tạo ra “lợi ích bù đắp” cho Israel trong bối cảnh các điều khoản của thỏa thuận mới với Iran khiến giới chức Tel Aviv lo ngại.

Ong trump keu goi cac nuoc arab va hoi giao binh thuong hoa quan he voi israel hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed tham gia lễ ký kết Hiệp định Abraham. Ảnh: Reuters

Kênh Channel 12 của Israel dẫn lời các quan chức cấp cao nước này cảnh báo rằng thỏa thuận hòa bình mới đang được thúc đẩy “dường như không phục vụ lợi ích của Israel”.

Giới chức Israel đặc biệt lo ngại việc gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày không đề cập đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo cũng như mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực. Theo đánh giá của Tel Aviv, thỏa thuận mới có thể tạo điều kiện để Iran phục hồi kinh tế và năng lực quân sự, khiến Mỹ và Israel khó có thể quay lại lựa chọn đối đầu quân sự trong tương lai.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào do ông đàm phán cũng sẽ là “một thỏa thuận tốt và phù hợp”, đồng thời chỉ trích những người phản đối là “kẻ thất bại”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng một thỏa thuận hạt nhân “không thể hoàn thành trong 72 giờ”.

Cuộc điện đàm của ông Trump có sự tham gia của lãnh đạo Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain. Trong số này, Saudi Arabia, Qatar và Pakistan hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Từ nhiều năm qua, Mỹ vẫn theo đuổi mục tiêu đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Riyadh và Tel Aviv.

Nguồn tin của Axios cho biết tất cả lãnh đạo tham gia cuộc gọi đều ủng hộ nỗ lực đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran. Tuy nhiên, khi ông Trump đề cập việc bình thường hóa quan hệ với Israel, đường dây điện đàm rơi vào im lặng.

“Có một khoảng lặng kéo dài và ông Trump đã đùa rằng không biết mọi người còn ở đó không”, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ.

Ông Trump cũng được cho là đã thông báo sẽ tiếp tục điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và hy vọng nhà lãnh đạo Israel có thể tham gia một cuộc gọi chung với các nước Arab, Hồi giáo trong tương lai. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này trong vài tuần tới. 

Trong khi nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích các điều khoản của thỏa thuận đang được xúc tiến với Iran, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham lại ca ngợi đề xuất của ông Trump là “một bước đi xuất sắc”.

Ông Graham cho rằng nếu các quốc gia Arab và Hồi giáo đồng ý tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình hòa bình với Iran, đây có thể trở thành “một trong những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử Trung Đông”.

Nhà lập pháp Mỹ đồng thời cảnh báo các quốc gia từ chối bình thường hóa quan hệ với Israel có thể phải đối mặt với “những hệ quả nghiêm trọng” trong quan hệ với Washington.

Giang Bùi/VOV.VN
Thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời cảnh báo việc giải giáp lực lượng này là điều “không thể chấp nhận”, trong bối cảnh sức ép gia tăng trước vòng đàm phán mới giữa Lebanon và Israel.

Nỗ lực ngoại giao dồn dập nhằm ngăn Mỹ - Israel tấn công Iran trở lại

VOV.VN - Các bên trung gian khu vực đang gấp rút thúc đẩy khuôn khổ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn và ngăn nguy cơ Mỹ cùng Israel mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ về đề xuất hoà bình mới giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Cho đến lúc này, điều hiện hữu nhiều nhất trong “đề xuất hòa bình” mới giữa Mỹ và Iran không phải là các điều khoản rõ ràng, mà là một loạt câu hỏi còn đang bỏ ngỏ.

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

