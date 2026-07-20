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Ông Trump “vô cùng đau buồn” về thương vong của binh sĩ Mỹ tại Trung Đông

Thứ Hai, 11:02, 20/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 cho biết, ông "vô cùng đau buồn" trước thương vong của binh sĩ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, khi số quân nhân thiệt mạng đã tăng lên 17 người.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn, nhưng các bạn biết đấy, những người tuyệt vời đó, những người yêu nước tuyệt vời đó… đang chiến đấu để Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên khi ông trở về Washington sau khi tham dự trận chung kết World Cup.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại Căn cứ Quân sự Andrews, bang Maryland, ngày 19/7 (Ảnh: Reuters)

Một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng ở miền Bắc Iraq hôm 18/7, trong khi 2 người khác không qua khỏi trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran ở Jordan trước đó một ngày. Thông tin này đã được Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận.

Ông Trump đồng thời ca ngợi sức mạnh quân sự của Mỹ, ngay sau khi CENTCOM tuyên bố triển khai các cuộc tấn công trong đêm thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran.

“Iran đã bị thiệt hại rất, rất nặng nề. Họ đã mất gần như tất cả mọi thứ về mặt quân sự. Họ còn lại rất ít”, Tổng thống Mỹ nói.

Đợt bùng phát xung đột hiện tại cũng đang gây ra nhiều nguy cơ với công dân Mỹ tại khu vực Trung Đông. Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain vừa cảnh báo công dân hiện đang ở quốc gia Vùng Vịnh này cần thận trọng, đồng thời cho biết Iran có thể nhắm mục tiêu vào “các địa điểm không xác định” ở trung tâm Manama, thủ đô của Bahrain.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả người Mỹ hãy cảnh giác, tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và xem xét hướng dẫn mới nhất từ Đại sứ quán Mỹ”, Đại sứ quán tại Bahrain cho biết trong một bài đăng trên X mà không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, ngày 18/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra cảnh báo đi lại toàn cầu với công dân nước này, viện dẫn tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nguy cơ an ninh có thể còn gia tăng hơn nữa.

Phan Tùng/VOV.VN
(Tổng hợp)
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