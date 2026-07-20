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Mỹ không kích Iran ngày thứ 9 liên tiếp, tàu hàng bốc cháy gần eo Hormuz

Thứ Hai, 10:03, 20/07/2026
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VOV.VN - Mỹ sáng 20/7 tiếp tục không kích Iran, kéo dài chuỗi tấn công sang ngày thứ 9 liên tiếp. Đối đầu quân sự Mỹ - Iran được đánh giá đang ngày càng leo thang, có thể còn bùng phát dữ dội hơn trong những ngày tới, khi Mỹ hoàn tất triển khai tăng cường các khí tài hạng nặng đến khu vực.

 

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định lực lượng này đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp, không quân Mỹ tập kích vào Iran. Đòn tấn công nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa quân sự của Iran đối với các tàu hàng và thủy thủ dân sự lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quy mô và phạm vi mục tiêu của chiến dịch không kích không được đề cập.

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Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiến hành cuộc tấn công thứ 9 nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy tại khu vực ven vịnh Ba Tư, gần eo Hormuz và các tỉnh phía Nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Báo chí Iran cũng chưa công bố thông tin về hoạt động tấn công trả đũa của các lực lượng vũ trang nước này với các cuộc không kích mới nhất của quân đội Mỹ. Trước đó, trong cả 8 ngày giao tranh vừa qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều trả đũa bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Về tình hình eo biển Hormuz, Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh (UJMTO) sáng nay cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu hàng bốc cháy tại khu vực ngoài khơi Oman. Vị trí phương tiện gặp sự cố nằm cách khu vực Kumzar của Oman khoảng 13km về phía Tây Bắc. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch của con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn chưa được báo cáo.

Các nguồn tin khu vực cũng chưa thể xác định được vụ tàu hàng bốc cháy vừa được báo cáo có bất kỳ liên hệ nào với vụ 2 tàu hàng mà Iran thông báo là “đã gặp sự cố” hồi tối qua, do cố tình phớt lờ cảnh báo của Tehran và đi vào làn không an toàn qua eo biển Hormuz.

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Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào sở chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria nhằm đáp trả vụ các binh sĩ Iran thiệt mạng tại thành phố Iranshahr trước đó.

Bá Thi/VOV-Cairo
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