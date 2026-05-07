Ông Trump yêu cầu Iran chuyển kho urani làm giàu sang Mỹ để đạt thỏa thuận

Thứ Năm, 05:59, 07/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận tiềm năng với Iran sẽ yêu cầu Tehran chuyển kho dự trữ urani đã làm giàu sang Mỹ, đồng thời cam kết không vận hành các cơ sở hạt nhân ngầm.

Phát biểu với PBS News, ông Trump nói các điều khoản này là một phần trong khuôn khổ đàm phán đang được cân nhắc. Những tín hiệu tích cực từ các bên trung gian Pakistan đã góp phần thúc đẩy ông Trump hôm 5/5 tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” - chiến dịch dẫn đường cho các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz với lý do tiến triển trong đàm phán với Iran, theo hai quan chức chính quyền Mỹ.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các quan chức này cho biết ưu tiên hàng đầu của ông Trump là tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột và nhanh chóng mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tổng thống Mỹ ngày 6/5 cũng bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được thỏa thuận, dù thừa nhận Washington từng nhiều lần rơi vào tình huống tương tự. 

“Tôi nghĩ vậy, nhưng trước đây tôi cũng từng cảm thấy như vậy với họ nên hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói với PBS News.

Một kế hoạch dài một trang đang được lưu hành nội bộ, bao gồm các điều khoản cốt lõi của tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, theo một nguồn thạo tin. Văn bản này dự kiến tuyên bố chấm dứt chiến sự, đồng thời kích hoạt giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày để giải quyết các điểm bế tắc, bao gồm vấn đề hạt nhân, việc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran và an ninh tương lai tại eo biển Hormuz.

Chi tiết cụ thể của kế hoạch chưa thể được xác minh ngay, song nguồn tin cho biết văn bản này có thể bao gồm đề xuất tạm dừng hoạt động làm giàu urani trong thời gian dài hơn 10 năm (đề xuất trước đó của Mỹ là 20 năm). Kế hoạch cũng yêu cầu Iran đưa lượng urani đã làm giàu ở mức cao ra khỏi lãnh thổ, dù các chi tiết cụ thể vẫn đang tiếp tục được đàm phán.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Trump kho urani làm giàu thoả thuận hạt nhân Iran cuộc chiến Iran điều kiện của Mỹ chương trình hạt nhân Iran
Nóng thế giới ngày 7/5: Mỹ - Iran tiến gần tới bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự
Nóng thế giới ngày 7/5: Mỹ - Iran tiến gần tới bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Mỹ tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz, Iran bác bỏ cáo buộc tấn công UAE, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ...

Iran tuyên bố đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz
Iran tuyên bố đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 6/5 tuyên bố việc đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz có thể thực hiện được theo các “quy trình mới”, sau khi Mỹ tạm dừng chiến dịch quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran nói “không vũ khí hạt nhân”, tàu sân bay Pháp tiến vào Hormuz
Iran nói “không vũ khí hạt nhân”, tàu sân bay Pháp tiến vào Hormuz

VOV.VN - Iran tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân giữa lúc rộ tin sắp nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi Pháp điều tàu sân bay tiến vào khu vực Hormuz, khiến căng thẳng an ninh Trung Đông thêm nóng.

