Ông Trump yêu cầu Iran chuyển kho urani làm giàu sang Mỹ để đạt thỏa thuận

Phát biểu với PBS News, ông Trump nói các điều khoản này là một phần trong khuôn khổ đàm phán đang được cân nhắc. Những tín hiệu tích cực từ các bên trung gian Pakistan đã góp phần thúc đẩy ông Trump hôm 5/5 tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” - chiến dịch dẫn đường cho các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz với lý do tiến triển trong đàm phán với Iran, theo hai quan chức chính quyền Mỹ.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các quan chức này cho biết ưu tiên hàng đầu của ông Trump là tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột và nhanh chóng mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tổng thống Mỹ ngày 6/5 cũng bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được thỏa thuận, dù thừa nhận Washington từng nhiều lần rơi vào tình huống tương tự.

“Tôi nghĩ vậy, nhưng trước đây tôi cũng từng cảm thấy như vậy với họ nên hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói với PBS News.

Một kế hoạch dài một trang đang được lưu hành nội bộ, bao gồm các điều khoản cốt lõi của tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, theo một nguồn thạo tin. Văn bản này dự kiến tuyên bố chấm dứt chiến sự, đồng thời kích hoạt giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày để giải quyết các điểm bế tắc, bao gồm vấn đề hạt nhân, việc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran và an ninh tương lai tại eo biển Hormuz.

Chi tiết cụ thể của kế hoạch chưa thể được xác minh ngay, song nguồn tin cho biết văn bản này có thể bao gồm đề xuất tạm dừng hoạt động làm giàu urani trong thời gian dài hơn 10 năm (đề xuất trước đó của Mỹ là 20 năm). Kế hoạch cũng yêu cầu Iran đưa lượng urani đã làm giàu ở mức cao ra khỏi lãnh thổ, dù các chi tiết cụ thể vẫn đang tiếp tục được đàm phán.