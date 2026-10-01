Ông Vyacheslav Volodin được bầu làm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khóa IX

Cuộc bầu cử được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu công khai, với sự lựa chọn giữa các ứng cử viên. Ông Volodin được đảng Nước Nga Thống nhất đề cử, trong khi Đảng Cộng sản Nga (KPRF) đề cử nghị sĩ Dmitry Novikov. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Volodin nhận được 406 phiếu, trong khi ông Novikov nhận 36 phiếu. Đây là lần thứ ba ông Novikov được Đảng KPRF đề cử làm ứng cử viên cạnh tranh với ông Volodin trong cuộc bầu Chủ tịch Duma Quốc gia.

Vyacheslav Volodin được bầu làm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khóa IX (Ảnh: Ria Novosti)

Ông Volodin từng giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia trong hai khóa VII và VIII. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ủng hộ việc ông Volodin tiếp tục đảm nhiệm cương vị này trong khóa IX. Tại phiên họp đầu tiên, Duma Quốc gia khóa IX cũng bầu 11 Phó Chủ tịch. Hai Phó Chủ tịch thứ nhất là bà Irina Yarovaya thuộc đảng Nước Nga Thống nhất và ông Ivan Melnikov thuộc Đảng Cộng sản Nga.

Số lượng Phó Chủ tịch Duma khóa IX vẫn là 11 người, không thay đổi so với khóa trước. Tuy nhiên, số phụ nữ trong ban lãnh đạo Duma tăng lên. Đáng chú ý, bà Irina Yarovaya là nữ Phó Chủ tịch thứ nhất đầu tiên của Duma Quốc gia kể từ năm 2007. Theo quy định của Duma Quốc gia, các Phó Chủ tịch phụ trách những lĩnh vực hoạt động khác nhau của cơ quan lập pháp. Tại phiên họp đầu tiên của khóa IX, Duma Quốc gia cũng tiến hành kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó có việc bầu chủ tịch 34 ủy ban và 4 ủy ban thường trực.