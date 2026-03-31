Tổng thống Ukraine tuyên bố “thắng lớn” sau chuyến công du Trung Đông

Phát biểu trong thông điệp video ngày 30/3 sau khi trở về Kiev, ông Zelensky cho biết các thỏa thuận an ninh mang tính “lịch sử” đã được đạt được với Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đang thúc đẩy hợp tác với Jordan và Kuwait, trong khi Bahrain và Oman bày tỏ quan tâm tới các sáng kiến hợp tác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25/3/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, chuyến công du nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Iran sản xuất, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nước này đang tận dụng những kinh nghiệm tích lũy trong hơn 4 năm xung đột với Nga, trong đó Moscow thường xuyên sử dụng các máy bay không người lái do Iran thiết kế để tấn công Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

“Đối với Ukraine, đây không chỉ là vấn đề uy tín hay sự tôn trọng dành cho người dân chúng tôi. Đây là vấn đề rất cụ thể và mang tính thực tiễn. Chúng tôi đang xuất khẩu hệ thống phòng thủ, kỹ năng của các binh sĩ và tri thức mà chúng tôi sở hữu”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cho biết các nội dung hợp tác an ninh bao gồm thảo luận về phòng không, phát triển sản xuất quốc phòng cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Ông cũng lưu ý việc xuất khẩu vũ khí phải do chính phủ quyết định, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp không được tự ý giao dịch trực tiếp với khách hàng.

Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Zelensky cho biết đã thảo luận với các đối tác Trung Đông về nguồn cung dầu diesel - yếu tố quan trọng phục vụ nhu cầu quốc phòng và sản xuất nông nghiệp của Ukraine.