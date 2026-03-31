Tổng thống Ukraine tuyên bố “thắng lớn” sau chuyến công du Trung Đông

Thứ Ba, 06:54, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chuyến công du các quốc gia Trung Đông đã đạt được những kết quả tích cực, với một loạt thỏa thuận hợp tác an ninh được ký kết hoặc đang trong quá trình đàm phán.

Phát biểu trong thông điệp video ngày 30/3 sau khi trở về Kiev, ông Zelensky cho biết các thỏa thuận an ninh mang tính “lịch sử” đã được đạt được với Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đang thúc đẩy hợp tác với Jordan và Kuwait, trong khi Bahrain và Oman bày tỏ quan tâm tới các sáng kiến hợp tác.

tong thong ukraine tuyen bo thang lon sau chuyen cong du trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25/3/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, chuyến công du nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Iran sản xuất, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nước này đang tận dụng những kinh nghiệm tích lũy trong hơn 4 năm xung đột với Nga, trong đó Moscow thường xuyên sử dụng các máy bay không người lái do Iran thiết kế để tấn công Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

“Đối với Ukraine, đây không chỉ là vấn đề uy tín hay sự tôn trọng dành cho người dân chúng tôi. Đây là vấn đề rất cụ thể và mang tính thực tiễn. Chúng tôi đang xuất khẩu hệ thống phòng thủ, kỹ năng của các binh sĩ và tri thức mà chúng tôi sở hữu”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cho biết các nội dung hợp tác an ninh bao gồm thảo luận về phòng không, phát triển sản xuất quốc phòng cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Ông cũng lưu ý việc xuất khẩu vũ khí phải do chính phủ quyết định, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp không được tự ý giao dịch trực tiếp với khách hàng.

Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Zelensky cho biết đã thảo luận với các đối tác Trung Đông về nguồn cung dầu diesel - yếu tố quan trọng phục vụ nhu cầu quốc phòng và sản xuất nông nghiệp của Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
Tag: Ukraine Trung Đông an ninh quốc tế hợp tác quốc phòng năng lượng UAV
Ukraine tăng tốc chiến tranh công nghệ: UAV trở thành "xương sống" chiến trường
VOV.VN - Từ công cụ hỗ trợ, UAV đã trở thành "xương sống" trên chiến trường Ukraine, định hình lại cách thức chiến tranh hiện đại vận hành. Với chiến thuật linh hoạt và công nghệ tiên tiến, Kiev đang từng bước chuyển mình, tạo lợi thế trước Nga trong cuộc đối đầu ngày càng khốc liệt.

EU phân bổ 1,5 tỷ euro phát triển công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine
VOV.VN - Theo Hãng tin Nga Interfax, Ủy ban châu Âu đã thông qua kế hoạch phân bổ ngân sách trị giá 1,5 tỷ euro nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu, đồng thời thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ tái thiết lĩnh vực quốc phòng của Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy hỏa lực chiến lược của Nga tại Crimea
VOV.VN - Lực lượng không người lái Ukraine tuyên bố đã phá hủy ba hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch của Nga tại Crimea, đồng thời tấn công một cơ sở nhiên liệu quan trọng ở Luhansk, cho thấy năng lực tấn công tầm sâu ngày càng gia tăng.

