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Ông Zelensky tuyên bố ý định tái tranh cử Tổng thống Ukraine

Thứ Hai, 07:42, 19/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tái tranh cử nếu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời chiến, đồng thời đề nghị Nga ngừng bắn ít nhất 60 ngày để Kiev chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn tái tranh cử nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trước khi xung đột với Nga kết thúc.

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Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tái tranh cử nếu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời chiến. Ảnh: Reuters

“Nếu cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, tất nhiên tôi sẽ tham gia. Đó là trách nhiệm của tôi, bởi tôi phải bảo vệ đất nước từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến khi kết thúc”, Tổng thống Zelensky cho biết khi được hỏi liệu ông có tiếp tục tranh cử nếu Ukraine có thể tổ chức bầu cử hay không.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết nếu xung đột chấm dứt, nước này sẽ cần khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đề cập đến sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến việc tổ chức bầu cử tại Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh quyết định cuối cùng phải thuộc về người dân Ukraine.

“Nếu ông Trump và ông Putin muốn tôi tổ chức bầu cử, trước hết đó phải là sự lựa chọn của người dân chúng tôi. Nhưng nếu họ thực sự muốn điều đó, tôi đã nói rằng hãy dành cho chúng tôi ít nhất 60 ngày ngừng bắn, không kèm theo bất kỳ cuộc đàm phán nào khác. Chỉ cần 60 ngày, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sửa đổi luật pháp và chuẩn bị cơ sở hạ tầng bảo đảm an ninh”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine thừa nhận việc tổ chức bầu cử trong điều kiện chiến sự vẫn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là những thách thức về an ninh và bảo đảm quyền bỏ phiếu của quân nhân.

“Điều đó cực kỳ nguy hiểm và khó có thể hình dung được, bởi chúng tôi cần một cuộc bầu cử công bằng, trong đó các binh sĩ cũng phải có cơ hội bỏ phiếu. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi không muốn tổ chức bầu cử thì điều đó không đúng”, ông Zelensky khẳng định.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky kết thúc từ ngày 21/5/2024. Theo đúng lộ trình, Ukraine phải tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/3/2024 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, sau khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2/2022, Ukraine đã ban bố thiết quân luật và do vậy không thể tiến hành bầu cử.

Theo quy định hiện hành của Ukraine, việc tổ chức bầu cử bị hạn chế trong thời gian thiết quân luật. Vì vậy, ngoài yêu cầu ngừng bắn, Kiev cũng cần điều chỉnh khuôn khổ pháp lý và giải quyết các vấn đề an ninh trước khi có thể tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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