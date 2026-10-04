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Ông Zelensky: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Chủ Nhật, 08:04, 04/10/2026
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VOV.VN - Ukraine sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chính sách về không kích mới của Moscow, nhằm buộc người dân phải rời bỏ thủ đô Kiev và các thành phố khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 3/10. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào dân thường.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Zelensky, các cơ quan tình báo Ukraine đã thu được các tài liệu cho thấy nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã ban hành “học thuyết mới” về các cuộc tấn công quân sự vào nhiều mục tiêu dân sự hơn trước mùa đông này.

“Chúng tôi đã xem các tài liệu và chúng tôi biết rằng chúng cho phép họ tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần, và đặc biệt là tấn công vào các thành phố, làng mạc, khắp mọi nơi, đường sá, trường học, bệnh viện”, ông Zelensky nói.

Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận nào vào về phát biểu của ông Zelensky. Nhưng trong một tuyên bố kêu gọi công dân nước ngoài rời khỏi Kiev, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống các mục tiêu, mà họ cho là các cuộc tấn công trả đũa đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga trong những tháng gần đây. Cả hai bên đều phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường.

Cảnh báo về cơ hội đàm phán với Nga

Sau khi chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12 và thảo luận về các thỏa thuận kinh doanh với các phái viên Nga, ông Zelensky đã kêu gọi Washington không nên bình thường hóa quan hệ với Nga trước khi đảm bảo hòa bình được lập lại.

Bất kỳ sự nối lại quan hệ kinh tế và ngoại giao nào với phương Tây đều phải đổi lại việc Nga chấm dứt chiến sự, ông nói: “Bởi vì hòa bình quan trọng hơn bất kỳ loại kinh tế nào”. Trong khi Mỹ đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán ba bên trong những tuần tới tại UAE, Tổng thống Ukraine Zelensky lưu ý rằng ngày và địa điểm chính xác cho các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật vẫn chưa được ấn định.  

Phan Tùng/VOV.VN
(Theo Reuters)
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