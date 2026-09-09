Pakistan cảnh báo các vụ tấn công của Houthi có thể kích hoạt Thỏa thuận Mecca

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif hôm 9/9 cho biết, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia sẽ khiến Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca giữa Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai. Ông Khawaja Asif nhấn mạnh, Pakistan có nghĩa vụ hỗ trợ Saudi Arabia theo thỏa thuận, đồng thời khẳng định bất kỳ hành động tấn công vũ trang nào nhằm vào một trong ba nước đều được coi là tấn công vào tất cả các nước tham gia thỏa thuận.

Một phát ngôn viên của Houthi. Ảnh: Cục Truyền thông Houthi.

Cảnh báo của quan chức Pakistan được đưa ra sau khi lực lượng Houthi ngày 8/9 phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các khu vực Abha, Jazan, Najran và Khamis Mushait ở miền Nam Saudi Arabia, khiến 73 người bị thương và gây hỏa hoạn tại nhiều cơ sở năng lượng.

Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả chiến dịch quân sự tại Yemen, trong khi Saudi Arabia coi đây là bước leo thang nghiêm trọng và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa.

Giao tranh tại Yemen những ngày qua cũng gia tăng mạnh tại Al-Jawf, Al-Bayda, Taiz và Hodeidah, khi lực lượng thuộc Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận mở các đợt phản công nhằm giành lại những khu vực do Houthi kiểm soát.

Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca được lãnh đạo 3 nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký tại Mecca ngày 7/8 vừa qua. Thỏa thuận mang tính phòng thủ, quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên được coi là hành động tấn công vào cả ba nước, qua đó hình thành cơ chế răn đe và phòng thủ tập thể mới trong khu vực.