Thời sự quốc tế sáng 9/9: Houthi oanh tạc Saudi Arabia, đe dọa eo Bab al-Mandab

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>> Houthi tấn công 4 tỉnh của Saudi Arabia khiến 73 người bị thương
>> Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi
VOV.VN - Thời sự Quốc tế tối 8/9 có những nội dung: Tàu hàng qua eo Bab el-Mandab tăng trở lại, qua eo Hormuz tiếp tục giảm; Giá xăng Mỹ lập kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Lao động; Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ; Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?...
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VOV.VN - Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đang cân nhắc áp phí lên các tàu thương mại đi qua khu vực Nam Biển Đỏ vào thời điểm một tuần sau khi họ tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, các nguồn tin khu vực ngày 29/7 cho biết.
VOV.VN - Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đang cân nhắc áp phí lên các tàu thương mại đi qua khu vực Nam Biển Đỏ vào thời điểm một tuần sau khi họ tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, các nguồn tin khu vực ngày 29/7 cho biết.
VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.
VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.
VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.
VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.
VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.
VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.
VOV.VN - Hôm 6/9, Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Mỹ nhắm vào lợi ích của nước này sẽ vấp phải sự đáp trả nhanh chóng và khốc liệt hơn.
VOV.VN - Hôm 6/9, Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Mỹ nhắm vào lợi ích của nước này sẽ vấp phải sự đáp trả nhanh chóng và khốc liệt hơn.
VOV.VN - Quân đội Mỹ đã công bố video ghi cảnh họ tấn công các tàu chở dầu của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman hôm 5/9. Một trong những tàu này trúng nhiều hỏa lực của Mỹ, phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt.
VOV.VN - Quân đội Mỹ đã công bố video ghi cảnh họ tấn công các tàu chở dầu của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman hôm 5/9. Một trong những tàu này trúng nhiều hỏa lực của Mỹ, phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt.
VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.
VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.