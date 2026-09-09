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Thời sự quốc tế sáng 9/9: Houthi oanh tạc Saudi Arabia, đe dọa eo Bab al-Mandab

Thứ Tư, 08:56, 09/09/2026
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VOV.VN - Mới đây Ansarollah, cơ quan truyền thông của lực lượng Houthi tại Yemen, thông báo Houthi đã tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia trong bối cảnh lực lượng này đang đẩy mạnh chiến dịch giành quyền kiểm soát lãnh thổ gần eo biển Bab al-Mandab.

Xem thêm:

>> Houthi tấn công 4 tỉnh của Saudi Arabia khiến 73 người bị thương

>> Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi

hormuz.jpg

Thời sự Quốc tế tối 8/9: Tàu hàng qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm

VOV.VN - Thời sự Quốc tế tối 8/9 có những nội dung: Tàu hàng qua eo Bab el-Mandab tăng trở lại, qua eo Hormuz tiếp tục giảm; Giá xăng Mỹ lập kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Lao động; Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ; Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?...

PV/VOV.VN
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